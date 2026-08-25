Allanamiento en Viedma: secuestraron celulares, computadoras y un arma por una investigación de abuso sexual infantil

Allanamiento en Viedma ante una posible red de distribución de contenido sexual infantil. Foto: archivo

La Policía de Río Negro realizó este lunes un allanamiento en Viedma en el marco de una investigación por la presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.

El procedimiento se llevó adelante alrededor de las 18 en una vivienda ubicada sobre avenida Giachino al 400, en el barrio Parque Independencia, donde se secuestró un arma calibre 22 con daños en la empuñadura.

Celulares, computadoras y un arma

El allanamiento fue llevado a cabo por personal de la Comisaría 34°, con intervención del Gabinete de Criminalística, quienes secuestraron nueve celulares, dos tablets, cuatro computadoras portátiles y un CPU.

Además, se encontraron seis pendrives y tres microchips, que serán analizados para determinar la presunta existencia de material de abuso sexual infantil y establecer una posible red de tenencia y distribución.

Durante la requisa, también se secuestró un arma de fuego calibre 22, de fabricación nacional, cuya estructura de madera se encontraba dañada.

Tanto los equipos móviles como los nueve dispositivos de almacenamiento quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a pericias en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal.