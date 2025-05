La FIFA confirmó el partido para definir al último clasificado al Mundial de Clubes

A poco menos de un mes para el inicio del Mundial de Clubes, que contará con la participación de Boca y River, todavía resta definirse al último clasificado. Luego de que la FIFA tomara la decisión de excluir a León de México debido a que también pertenece al Grupo Pachuca, dueño del Pachuca, se liberó un cupo en el Grupo D.

El ente que regula el fútbol a nivel mundial optó por mantener la plaza para Concacaf y surgieron dos candidatos, Los Ángeles FC de Estados Unidos y América de México, que finalmente se enfrentarán en un partido, a disputarse el sábado 31 de mayo, (23.30 hora Argentina) en el BMO Stadium, hogar de LAFC.

Los Ángeles se metió en la disputa por ser el subcampeón de la Liga de Campeones de la Concacaf de 2023, que tuvo como ganador a León, mientras que el América por ser «el club mejor situado en la clasificación por confederaciones para el Mundial de Clubes al término de la edición 2024 de la Copa de Campeones de la Concacaf».

Los Angeles Football Club and Club América will go head-to-head on Saturday 31 May for the final spot at the @FIFACWC.



The play-in match will be held at BMO Stadium in Los Angeles and will be live streamed for free globally on https://t.co/qL42pVfxo1.