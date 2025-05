Franco Colapinto terminó 13º en la segunda práctica libre del GP de Imola

Franco Colapinto terminó 13° en la segunda tanda de entrenamientos en Imola. El argentino mejoró cuatro posiciones en relación a la primera tanda. Tuvo un sobrio trabajo a bordo del monoplaza A525. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, terminó tercero. El mejor tiempo fue de Oscar Piastri (McLaren).

El piloto de 21 años fue de menor a mayor en las dos tandas de entrenamientos, donde el domingo, desde las 10 de la Argentina se correrá el Gran Premio de Emilia Romagna.

En su regreso a la Fórmula 1 a bordo de un Alpine, Colapinto terminó en el puesto 17 en la primera tanda de ensayos y mejoró cuatro lugares en la segunda donde concluyó 13.

FP2 in the books



Ending Friday with P3 and P13.