Chiqui Tapia reveló su deseo para la Finalissima: «Quiero que se juegue en el Monumental»

Luego de salir de Tribunales por la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes, Chiqui Tapia habló ante la prensa: «Cumplimos con lo que quería el juez, con lo que fuimos citados«, comenzó.

Tras dar esta respuesta, el presidente de AFA se refirió a la Finalissima, que deben disputar la Selección Argentina y España: «Nos vamos a poner a trabajar, porque España quiere que se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental«, sentenció el mandamás del futbol argentino.

El Monumental, la sede perfecta para Tapia.

Tapia subió rápidamente a su auto y se fue a su domicilio. La declaración del dirigente se da luego de que esta mañana se conociera que la UEFA propusiera como sede del encuentro al Santiago Bernabéu. La confederación europea quiere que se juegue en la casa del Real Madrid, pero desde AFA rápidamente se negaron.

Con este panorama, con Estados Unidos descartado, se cree que se disputará en Europa, Las principales alternativas son Roma, Lisboa y Londres. La posibilidad de disputar el encuentro en Argentina es nula, por la logística hacia el país y la negativa de España. La frase de Tapia suena más a una chicana que a una posible realidad.

Por ahora, el duelo se mantiene el viernes 27 de marzo y todo indica que se realizará en un terreno neutral, como ha ocurrido en las anteriores ediciones. Cabe recordar que el partido se iba a disputar en Qatar, pero por el conflicto bélico de Medio Oriente no están dadas las condiciones de seguridad para disputar el encuentro en el estadio Lusail.