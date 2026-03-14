La Finalissima sigue sin sede y está a un paso de la suspensión

Argentina y España se deben enfrentar por la Finalissima, que no define la sede.

La Finalissima está en suspenso y no tiene definición. Esta mañana, la UEFA y CONMEBOL no llegaron a un acuerdo sobre la nueva sede, a menos de dos semanas para el partido entre la Selección Argentina y España.

Desde la confederación europea están haciendo todo lo posible para la realización del encuentro. Primero, ofrecieron como sede al Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, pero la AFA le respondió que de ninguna manera jugaría de visitante.

UEFA insiste en disputar la Finalissima en el Santiago Bernabéu.

En las últimas horas, se rumoreó que desde Europa planean ofrecer que el campeón se defina en una serie de ida y vuelta. La idea suena tentadora pero parece imposible de organizar, por el poco tiempo de llevar a cabo dos partidos en un lapso de pocos días.

La AFA, ante la negativa de disputar el partido en España, ofreció como posibles sedes a Portugal (Lisboa o Porto), Inglaterra (Londres, excepto Wembley) o Italia (Roma). Hasta el momento, no se ha llegado a ningún acuerdo y cada vez crecen más las canches de una posible reprogramación a fin de año o hasta una suspensión definitiva del duelo.

Según lo que transcedió, se tomará una decisión en las próximas horas. Todo dependerá de la UEFA, si acepta la propuesta de AFA o se mantiene firme en querer disputar el partido en Madrid.

En medio de esta incertidumbre, Scaloni armó una prelista que no se dio a conocer públicamente. El DT campeón del mundo esperará a dar la lista oficial cuando se sepa con claridad la realización o no del encuentro.

Desde la Selección Argentina están atentos a una posible cancelación. En caso de no disputarse, el equipo de Lionel Scaloni deberá conseguir a contrarreloj un nuevo rival para la fecha FIFA de marzo. La albiceleste podría no tener acción en esta ventana de selecciones, ya que el segundo amistoso previsto frente a Qatar también se suspendió.