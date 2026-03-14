Golazo de Nahuel Molina y triunfo del Atlético de Madrid ante Getafe

El momento del gol. Nahuel Molina sacó un potente remate que se metió en el ángulo izquierdo de David Soria. (AFP)

Atlético de Madrid derrotó 1-0 a Getafe en el estadio Metropolitano por la fecha 28 de La Liga y se quedó con tres puntos importantes gracias a un increíble gol del argentino Nahuel Molina.

El único tanto del encuentro llegó muy temprano. A los 8 minutos del primer tiempo, Molina sorprendió a todos con un verdadero golazo. El lateral recuperó la pelota sobre el sector izquierdo, se acomodó y sacó un potente remate que se clavó en el ángulo del segundo palo, sin posibilidades para el arquero David Soria.

¡ESTÁS COMPLETAMENTE LOCO, NAHUEL! GOLAZO INFERNAL AL ÁNGULO DE MOLINA PARA MARCAR EL 1-0 DEL ATLÉTICO DE MADRID VS. GETAFE. ¡CANDIDATO AL MEJOR DEL FIN DE SEMANA!



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El equipo dirigido por Diego Simeone manejó el desarrollo del partido tras ponerse en ventaja y generó algunas situaciones para ampliar el marcador, aunque el 1-0 terminó siendo definitivo.

Thiago Almada y Nicolás González fueron titulares en el ataque, mientras que Juan Musso estuvo bajo los tres palos debido a la baja de Jan Oblak. En el complemento también sumaron minutos Julián Álvarez y Giuliano Simeone, que ingresaron desde el banco. Por el otro lado, en Getafe fueron titures el defensor ex Estudiantes Zaid Romero y el delantero ex Boca Luis Vazquez.

Con este triunfo, el conjunto colchonero sigue lejos de la pelea por el título pero se aferra a la tercera posición, detras de Real Madrid y el líder Barcelona.

Ahora, el Atleti deberá cambiar rápidamente el foco: el próximo miércoles jugará la revancha de los octavos de final de la Champions League ante Tottenham en Inglaterra, serie que tiene muy encaminada tras imponerse 5-2 en el partido de ida disputado en Madrid.