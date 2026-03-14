Boca visita a Unión con la misión de volver al triunfo: formaciones, hora y TV

Boca viene de empatar ante San Lorenzo y quiere volver a la victoria en Santa Fe.

Boca visitará este domingo a Unión de Santa Fe por la 11° fecha del torneo Apertura. El equipo de Úbeda viene de igualar 1-1 frente a San Lorenzo y se fue silbado de La Bombonera tras el clásico.

Para el partido en el 15 de abril, el Sifón planea dos modificaciones en defensa. Por un bajo nivel, podrían salir del equipo titular Lautaro Di Lollo y Marcelo Weigandt. En su lugar ingresarían Nicolás Figal y Juan Barinaga, respectivamente.

La novedad es el ingreso a la lista de convocados de Alan Velasco. El mediocampista regresa luego de su lesión en la rodilla que lo tuvo afuera de las canchas por un mes y medio. Por otro lado, Gonzalo Gelini y Dylan Gorosito no son parte de la nómina por decisión del cuerpo técnico.

El Xeneize tratará de cortar una larga racha negativa frente al Tatengue: de visitante, Boca no le gana a Unión desde hace 5 partidos (tres empates y dos derrotas). La última victoria fue en 2019.

La última victoria de Boca en Santa Fe fue de la mano de Carlos Tévez.

Unión llega en un buen momento

Unión atraviesa un buen presente y viene de protagonizar el partido del año: 4-4 ante Independiente. El Tatengue se ubica 2° en la zona A y tiene un invicto de 5 partidos.

Para recibir a Boca, Leonardo Madelón pondría el once inicial que igualó en Avellaneda. La gran duda es la presencia de Marcelo Estigarribia, quien sufrió un duro golpe frente al Rojo y no entrenó con normalidad durante la semana. El cuerpo técnico lo esperará hasta último momento.

Otra duda era la presencia de Mateo Del Blanco. El lateral faltó a algunas prácticas por mareos y baja presión pero se recuperó y ya está en buenas condiciones para ser de la partida.

Formaciones, hora y TV

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y la posibilidad de que este recuperado Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Hora: 22:00

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez