Sensible baja de Boca: Álvaro Montero no atajará ante Central Córdoba

Boca recibirá este viernes desde las 21:30 a Central Córdoba por la 9° fecha del torneo Clausura. El Xeneize ya sabe que no podrá contar con Álvaro Montero, que se quedará en Colombia y no estará disponible para este duelo.

El arquero de 31 años sufrió la pérdida de su abuela unas horas antes del partido frente a San Pablo e igualmente disputó el encuentro que fue victoria 1-0 del Xeneize. Luego de este compromiso, viajó hacia su país natal y se quedará unos días más para el funeral de su ser querido. Se espera que regrese a Argentina durante el fin de semana.

El colombiano se afianza cada vez más en el arco de Boca. Con atajadas que valieron victorias como ante Lanús y siendo héroe en la tanda de penales frente a Vélez por Copa Argentina, el guardameta de 31 años continúa sumando confianza y se empieza a ganar el cariño de los hinchas.

Su lugar ante el equipo santiagueño lo ocupará Leandro Brey. El portero de 23 años volverá a jugar después de casi dos meses. Su último partido fue el inicio del ciclo Arruabarrena, en el triunfo 2-0 ante Sarmiento por Copa Argentina.

Brey ocupará el arco este viernes en La Bombonera.

De todas formas, su participación en la vuelta de la Copa Sudamericana en Brasil no corre peligro. Viajará con el plantel y será titular en este cruce clave en la competencia internacional.

Los cambios que prepara Boca para este viernes

Para el duelo de este viernes, el Vasco piensa poner en cancha una formación alternativa, ya que la prioridad es la Copa Sudamericana. Además de la titularidad de Brey, la zaga central estará compuesta por Nicolás Figal y Marco Pellegrino y habrá descanso para Di Lollo y Herrera.

Luego, en la mitad de la cancha, todo indica que Leandro Paredes y Santiago Ascacibar no serán de la partida. Los que podrían ingresar serían Rey Domenech y Belmonte. Quien podría sumar minutos es Rodrigo Battaglia, que se sumó al grupo luego de una grave lesión y es un regreso importante para el Vasco.

Arriba, Enner Valencia y Sebastián Villa serían titulares en lugar de Merentiel y Velasco. El ecuatoriano y el colombiano no están atravesando su mejor momento y buscarán volver a su nivel ante Central Córdoba.