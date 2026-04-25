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La formación de River vs. Aldosivi: Coudet apuesta por Salas y Galoppo

El Millonario juega desde las 21:30 en el Monumental y Eduardo Coudet introduce cambios tras la derrota en el Superclásico.

Redacción

Por Redacción

Maximiliano Salas será titular por primera vez en la era Coudet. (Clarín Fotografía)

Maximiliano Salas será titular por primera vez en la era Coudet. (Clarín Fotografía)

River recibe a Aldosivi este sábado desde las 21:30 por la fecha 16 del Torneo Apertura, en el estadio Monumental. El encuentro será arbitrado por Nicolás Ramírez y televisado por TNT Sports.

Tras la caída ante Boca, Eduardo Coudet mete mano en el equipo y realiza varias modificaciones en la formación inicial.

Una de ellas es obligada: Sebastián Driussi sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho y estará fuera de las canchas por varias semanas. En su lugar, el entrenador se inclinó por Maximiliano Salas, que le ganó la pulseada a Joaquín Freitas y Agustín Ruberto.

En defensa, Lautaro Rivero se mantiene en el equipo titular. A pesar de su flojo rendimiento ante el Xeneize, el Chacho sostiene su confianza en el defensor y decide ratificarlo desde el arranque.

En el mediocampo, Giuliano Galoppo se mete en el once inicial en reemplazo de Juan Cruz Meza y en ataque Ian Subiabre ingresa en lugar de Kendry Páez: los dos cambios que realizó en el complemento en el Superclásico.

Formacion, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Martín García; Nicolás CorderoDT: Israel Damonte.

Hora: 21:30.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

TV: TNT Sports.

Estadio: Monumental.


Temas

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Torneo Apertura

River recibe a Aldosivi este sábado desde las 21:30 por la fecha 16 del Torneo Apertura, en el estadio Monumental. El encuentro será arbitrado por Nicolás Ramírez y televisado por TNT Sports.

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