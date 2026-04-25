La formación de River vs. Aldosivi: Coudet apuesta por Salas y Galoppo

Maximiliano Salas será titular por primera vez en la era Coudet. (Clarín Fotografía)

River recibe a Aldosivi este sábado desde las 21:30 por la fecha 16 del Torneo Apertura, en el estadio Monumental. El encuentro será arbitrado por Nicolás Ramírez y televisado por TNT Sports.

Tras la caída ante Boca, Eduardo Coudet mete mano en el equipo y realiza varias modificaciones en la formación inicial.

Una de ellas es obligada: Sebastián Driussi sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho y estará fuera de las canchas por varias semanas. En su lugar, el entrenador se inclinó por Maximiliano Salas, que le ganó la pulseada a Joaquín Freitas y Agustín Ruberto.

En defensa, Lautaro Rivero se mantiene en el equipo titular. A pesar de su flojo rendimiento ante el Xeneize, el Chacho sostiene su confianza en el defensor y decide ratificarlo desde el arranque.

En el mediocampo, Giuliano Galoppo se mete en el once inicial en reemplazo de Juan Cruz Meza y en ataque Ian Subiabre ingresa en lugar de Kendry Páez: los dos cambios que realizó en el complemento en el Superclásico.

Formacion, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Martín García; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Hora: 21:30.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

TV: TNT Sports.

Estadio: Monumental.