30 min
Yo Como

Salen cuadraditos de pera para el mate

Para el desayuno o la merienda, para los antojos y calmar ansiedades... la propuesta es de @omega.nutrición.

Redacción

Lista de Ingredientes

peras: 2

huevos: 3

azúcar rubio mascabo: 100 gr

leche: 100 ml

aceite: 2 cdas.

extracto de vainilla: 1 cda.

harina leudante: 200 gr

ralladura de limón: c/n

almendras picadas: a gusto

Preparación

En un bol batir los huevos con el azúcar e incorporar el aceite, el extracto de vainilla, la ralladura de limón y la leche. De a poco incorporar la harina integrando con movimientos envolventes.

Poner la preparación en un molde, el que quieras, e ir intercalando con la mezcla y las rodajas de pera cortadas en finas rodajas. Por arriba agregar almendras picadas y azúcar.

Llevar a horno bajo, pre calentado, a 170° C por 30 minutos y una vez frío desmoldar para disfrutar.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

Pastelería

Peras
Preparación

