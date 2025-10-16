Salen cuadraditos de pera para el mate

Lista de Ingredientes peras: 2 huevos: 3 azúcar rubio mascabo: 100 gr leche: 100 ml aceite: 2 cdas. extracto de vainilla: 1 cda. harina leudante: 200 gr ralladura de limón: c/n almendras picadas: a gusto

Preparación

En un bol batir los huevos con el azúcar e incorporar el aceite, el extracto de vainilla, la ralladura de limón y la leche. De a poco incorporar la harina integrando con movimientos envolventes.

Poner la preparación en un molde, el que quieras, e ir intercalando con la mezcla y las rodajas de pera cortadas en finas rodajas. Por arriba agregar almendras picadas y azúcar.

Llevar a horno bajo, pre calentado, a 170° C por 30 minutos y una vez frío desmoldar para disfrutar.