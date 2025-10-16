Salen cuadraditos de pera para el mate
Para el desayuno o la merienda, para los antojos y calmar ansiedades... la propuesta es de @omega.nutrición.
Salen cuadraditos de pera para el mate
Para el desayuno o la merienda, para los antojos y calmar ansiedades... la propuesta es de @omega.nutrición.
Lista de Ingredientes
peras: 2
huevos: 3
azúcar rubio mascabo: 100 gr
leche: 100 ml
aceite: 2 cdas.
extracto de vainilla: 1 cda.
harina leudante: 200 gr
ralladura de limón: c/n
almendras picadas: a gusto
Preparación
En un bol batir los huevos con el azúcar e incorporar el aceite, el extracto de vainilla, la ralladura de limón y la leche. De a poco incorporar la harina integrando con movimientos envolventes.
Poner la preparación en un molde, el que quieras, e ir intercalando con la mezcla y las rodajas de pera cortadas en finas rodajas. Por arriba agregar almendras picadas y azúcar.
Llevar a horno bajo, pre calentado, a 170° C por 30 minutos y una vez frío desmoldar para disfrutar.
Comentarios