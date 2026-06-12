Canadá le negó el ingreso a Thomas Partey, acusado de violación, y se perderá el debut de Ghana en el Mundial 2026

Ghana recibió una noticia inesperada a pocos días de su estreno en el Mundial 2026. Thomas Partey, una de las principales figuras del seleccionado y vicecapitán del equipo, no obtuvo autorización para ingresar a Canadá y se perderá el debut de su selección en la Copa del Mundo.

El mediocampista de 32 años integra la lista de convocados para el torneo, pero quedó imposibilitado de viajar para el encuentro inaugural que Ghana disputará en Toronto ante Panamá el próximo miércoles 17 de junio.

El ex jugador de Arsenal sí consiguió el visado para ingresar a Estados Unidos -donde Ghana estableció su base durante el Mundial-, aunque las autoridades canadienses rechazaron permitirle la entrada al país.

El futbolista atraviesa actualmente un proceso judicial en el Reino Unido, donde será juzgado por siete cargos de violación y uno de agresión sexual. Partey niega todas las acusaciones y su defensa sostuvo públicamente que buscará demostrar su inocencia durante el proceso.

Según informó The Athletic, desde el gobierno canadiense evitaron pronunciarse sobre el caso puntual, aunque remarcaron que las evaluaciones migratorias se realizan de forma individual y que las autoridades pueden rechazar el ingreso cuando consideran que existen razones para hacerlo.

Pese a esta situación, Partey continúa formando parte de la convocatoria de Ghana y podría reincorporarse para los siguientes compromisos del Mundial que se disputen fuera del territorio canadiense. El elenco africano jugará ante Inglaterra y Croacia las dos fechas restantes del grupo L, en Boston y Philadelphia, respectivamente.

En medio de la polémica, el entrenador Carlos Queiroz defendió su decisión de mantener al mediocampista dentro del plantel y recordó el principio de presunción de inocencia hasta que exista una sentencia judicial. En el último amistoso que disputó Ghana previo al Mundial, frente a Gales de visitante, Partey fue abuchado en cada intervención.