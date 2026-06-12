Agravan acusación contra dos partícipes de un homicidio en Bariloche

El video rescatado por una pericia forense al examinar los teléfonos móviles de dos jóvenes involucrados en un crimen que ocurrió en Bariloche en agosto pasado resultó clave para modificar la imputación sobre ambos, que en principio debían responder como encubridores pero ahora serán investigados como partícipes necesarios.

La audiencia de reformulación de cargos se realizó hoy en los tribunales locales y la fiscal Silvia Paolini junto a la fiscal jefe Betiana Cendón justificaron el planteo, que no tuvo oposición de las defensas y fue validado por el juez de Garantías Ricardo Calcagno. Con la nueva calificación los dos imputados, Ezequiel Llanca y Leandro Vera, quedan expuestos a recibir una pena de varios años de cárcel, equivalente a la del autor material del homicidio agravado, que todavía no fue identificado.

Paolini dijo que la investigación sigue en marcha y no pudieron determinar aun quién efectuó los disparos con pistola 9 milímetros que causaron la muerte de Lautaro Gallardo. Según la descripción aportada durante la audiencia, Gallardo fue atacado a plena luz del día en la calle Michay, en el barrio Eva Perón.

El hecho ocurrió el 29 de agosto pasado a las 14 y la virtual ejecución habría tenido relación con una rivalidad previa entre bandas. Según se informó en su momento, cuando fue baleada en la calle la víctima cumplía una condena por el delito de lesiones y días antes se había quitado la tobillera de monitoreo.

La fiscal explicó que el nuevo giro en la causa se produjo a partir de un informe forense relacionado con el contenido del teléfono de Vera, en el cual apareció un video que registra a Gallardo instantes antes del crimen. Según la reconstrucción expuesta por Paolini, Vera localizó a la víctima en la vía pública, “lo filmó, lo transmitió a Llanca y este a su vez envió el video a otro sujeto no identificado”, que habría tenido responsabilidad directa en la autoría del crimen.

La pesquisa sobre el teléfono determinó que Vera había intentado borrar el registro del video que lo incrimina pero no lo logró del todo y pudo ser rescatado por los especialistas. Según la acusación, se les puede atribuir a ambos jóvenes “una conducta activa y contemporánea” que fue determinante para ejecutar el hecho delictivo que se busca esclarecer.

Una investigación inconclusa, a la que le falta el autor del crimen

La fiscal argumentó que Vera había efectuado “un aporte previo” indispensable para consumar la agresión homicida, distinta a la del simple encubrimiento. La situación de Llanca quedó encuadrada bajo la misma figura penal porque actuó como transmisor del video. De ese modo, ambos quedaron imputados como partícipes necesarios del crimen, pero conservan su libertad y solo se les impuso la obligación de presentarse semanalmente en la fiscalía. La causa en la actualidad no tiene detenidos.

Paolini dijo que existen entrevistas a testigos presenciales del hecho agregadas al expediente, y también de familiares y allegados. Pero hasta ahora el Ministerio Público no obtuvo certeza para identificar a un presunto autor de los disparos. Tampoco fue hallada el arma empleada para ultimar a Gallardo.

Consultada luego por este medio, la fiscal dijo que no hay evidencias de que Llanca haya participado en el ataque armado y que su contextura física “no coincide” con la descripción de los testigos. Sin embargo, la presunción es que fue en su casa donde se gestó la agresión y de allí habría partido el homicida. También otro objetivo de la investigación determinar quiénes estuvieron en el cumpleaños de Vera, que se celebró la noche anterior.

El letrado que representa a la familia de la víctima adhirió al pedido de la fiscalía para el cambio de la imputación contra los dos acusados como “partícipes necesarios”.

La defensa de Vera está a cargo del abogado particular Ezequiel Palavecino y la de Llanca es ejercida por Manuel Mansilla. Los dos aceptaron la reformulación de cargos y el plazo de investigación de cuatro meses, pero anticiparon que tienen una teoría distinta a la expuesta por la fiscalía sobre el modo en que ocurrieron los hechos. Y esperan probarla en el juicio. También mencionaron como opción posible la de encaminar la causa a un juicio abreviado u otra salida alternativa.