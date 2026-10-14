River pierde 1-0 ante Sarmiento en Junín, en un duelo clave por el Clausura

River visita a Sarmiento en el estadio Eva Perón por la postergada fecha 11 del torneo Clausura. El árbitro es Sebastián Zunino y la transmisión está a cargo de TNT Sports Premium.

El Verde avisó a los 3 minutos. Tras un lateral desde la derecha, Nicolás Otamendi y Fausto Vera fueron a disputar de cabeza la misma pelota y ninguno logró despejarla. El balón le quedó al defensor Lucas Suárez, que remató de primera y estrelló el disparo en el palo derecho de Santiago Beltrán. En el rebote, Manuel García probó de nuevo, pero su remate se fue por encima del travesaño y el Millonario se salvó.

DOBLE CHANCE PARA SARMIENTO EN EL ARRANQUE River se salvó en el comienzo luego del remate en el palo de Suárez y el posterior disparo de García por arriba del travesaño. #LPFxTNTSports https://t.co/PFQDleUrLb October 14, 2026

A los 10 minutos de partido respondió el equipo de Leonardo Ponzio. Ángel Correa envió un gran centro desde la derecha y Sebastián Driussi, exigido, llegó a conectar de aire, pero la pelota rebotó en el travesaño.

EL TRAVESAÑO LE NEGÓ EL PRIMERO A RIVER Correa tiró el centro y Driussi no pudo ajustar bien la definición para abrir el marcador ante Sarmiento. #LPFxTNTSports https://t.co/KhrZ8N5Cjp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 14, 2026

Luego, Correa quedó mano a mano con Thyago Ayala tras una rápida ejecución de un tiro libre, pero el arquero le ganó el duelo y desvió la pelota al córner, en otra buena llegada de la visita.

La previa

El Millonario viene de derrotar 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto el sábado en el Monumental. Con ese triunfo, quedó noveno en la zona B, aunque una victoria esta tarde le permitiría escalar hasta el cuarto puesto, lugar que justamente ocupa el Verde de Junín. Además, en la tabla anual, el equipo de Núñez se encuentra en la misma posición y, si suma de a tres, podría subir hasta el sexto lugar.

Se trata de un partido trascendental para River, que busca acomodarse en ambas tablas. Para este compromiso, Leonardo Ponzio realizará un solo cambio respecto del último encuentro: Lautaro Pereyra, de gran actuación ante el León cordobés, le dejará su lugar a Thiago Almada, quien el sábado volvió a sumar minutos tras recuperarse de un desgarro. El volante ingresó en el complemento precisamente en reemplazo del juvenil.

El resto del equipo se mantendrá sin modificaciones, por lo que será el mismo once que Ponzio dispuso en sus primeros cuatro partidos como entrenador del Millonario. Además, Aníbal Moreno volverá a estar en el banco de suplentes y podría sumar minutos nuevamente después de casi 50 días de inactividad.

Formaciones y TV

Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Lucas Suárez; Julián Contrera, Manuel García, Cristian Zabala; Jhon Rentería, Junior Marabel, Julián Mavilla. DT: Facundo Sava.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

TV: TNT Sports Premium.