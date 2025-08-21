Descontrol en Avellaneda: el parte oficial es de 350 detenidos y 19 heridos

Al final de la noche un grupo de hinchas de la U fue brutalmente agredido por la barra de Independiente. (FBaires)

En medio de la confusión por los hechos terribles que generó la violencia en el estadio de Independiente durante el encuentro con la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana y que fue cancelado cuando iba 1-1, comenzaron a aparecer datos oficiales que ayudan a esclarecer el número de heridos y detenidos en la descontrolada noche de Avellaneda.

Según el parte oficial, hubo 350 chilenos detenidos en Puerto Madero, de los cuales 111 continúan demorados, y 19 simpatizantes de esa nacionalidad resultaron heridos y distribuidos en tres hospitales. Once se encuentran en el Fiorito, cinco en el Perón y cuatro en el Wilde.

Dos de los internados se encuentran en terapia intensiva y fueron intervenidos quirúrgicamente a causa de los severos traumatismos de cráneo que sufrieron, y que incluyeron fractura, hundimiento y uno de ellos tres cortes. Además, un afectado presenta sutura en la cabeza, hay un apuñalado en tóraz superior y con traumatismo de cráneo, tres heridos con politraumatismo de cráneo y el resto con politraumatismos.

Los jugadores de ambos equipos abandonaron el campo de juego y el partido se suspendió provisoriamente. Mientras oficiales a cargo del partido y dirigentes decidían, los de la U empezaron a salir poco a poco. Y cuando parecía que se desactivaba el escándalo y volvía a rodar la pelota, se desató lo peor.

El peor final en el Libertadores de América

La noche de copa entre Independiente y la U de Chile quedará en el recuerdo como una de las más dramáticas y está claro hubo muchos responsables, aunque el accionar de la barra del equipo terminó por descontrolar todo cuando parecía que llegaba la calma al Libertadores de América.

La barra golpeó a mansalva a los pocos chilenos que quedaban, algunos fueron apuñalados y uno, acorralado, se tiró (o lo tiraron) al vacío. Las fuentes oficiales informaron que esta cacería dejó 11 heridos, algunos muy graves.

En ese momento del ataque de los barras del Rojo a los hinchas chilenos se dio el primer ingreso de los efectivos policiales a la zona de tribunas, que terminó con represión en las afueras de ambos lados, que terminó con los más de 300 detenidos. Sin dudas, una vergüenza para el fútbol sudamericano.