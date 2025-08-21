Escándalo en Avellaneda: las duras sanciones que le podrían imponer a Independiente y la U. de Chile

La noche de Copa Sudamericana terminó de la peor manera en la cancha de Independiente. Un grupo de hinchas de la Universidad se propuso arruinar el partido y lo concretó. Durante el entretiempo del partido que igualaban 1-1, prendieron fuego y lanzaron butacas, bombas de estruendo, botellas y todo lo que encontraron cerca para darle paso al descontrol.

A horas del encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana la Conmebol canceló el partido. El futuro de la serie ahora dependerá de la decisión de los órganos disciplinarios, en medio de un escenario de violencia, acusaciones cruzadas y posible sanción para ambos clubes.

La determinación abre un interrogante mayúsculo, sin embargo, los minutos restantes del partido no se jugarán y el pase a cuartos quedará en manos de la justicia deportiva de Conmebol.

El reglamento disciplinario contempla un amplio abanico de sanciones, que van desde multas económicas hasta la descalificación del certamen. El desafío será definir qué responsabilidad le corresponde a cada club, ya que los disturbios se originaron en ambas parcialidades.

Antecedentes en la Conmebol

El antecedente más cercano es el de Colo Colo en la Libertadores 2025, cuando la entidad le dio por perdido el partido 3-0 frente a Fortaleza tras incidentes similares en Santiago, además de sancionarlo económicamente y obligarlo a jugar sin público.

Qué pasó en el partido de Independiente y Universidad de Chile con los hinchas

La violencia se desató primero en la tribuna visitante, cuando cayeron proyectiles hacia el sector local. La tensión creció en el entretiempo con más agresiones y hasta una bomba de estruendo. El árbitro Gustavo Tejera interrumpió el juego al inicio del complemento, mientras jugadores pedían protección para sus familiares en las tribunas. Luego, los incidentes derivaron en enfrentamientos cuerpo a cuerpo hasta que la policía intervino.

Una noche de barbarie, caos y sangre enlutaron lo que debería haber sido un simple partido de fútbol.



En Avellaneda, en el Libertadores de América, se enfrentaron Independiente vs U. de Chile.



Un resumen en imágenes de lo que fue una noche terrorífica.



(Imágenes sensibles) pic.twitter.com/9JgUTKqT97 — Gabriel Castro (@GabrielCastroOK) August 21, 2025

El comunicado de la Conmebol

En su comunicado oficial, Conmebol responsabilizó al club local y a las autoridades de seguridad por no garantizar la continuidad del encuentro y confirmó que el caso será remitido al Tribunal de Disciplina. La resolución final podría tener consecuencias graves para Independiente y Universidad de Chile, desde perder el partido hasta ser expulsados de la competencia.