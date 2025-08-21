En fotos y videos: la cronología de la violenta noche en Avellaneda entre Independiente y la U de Chile

La noche de Copa Sudamericana terminó de la peor manera en la cancha de Independiente. El conflicto inició porque la parcialidad chilena, ubicada en la zona de la tribuna Pavoni Alta, robó una bandera de su par local, la cual estaba cercana a su popular. Esa situación desencadenó las corridas de la barra brava del local, que fueron a enfrentarse con sus pares de la U. La violencia y descontrol de la noche quedó registrada.

Mientras tanto, adentro del estadio siguieron los enfrentamientos y el foco más violento se dio cuando los barras del Rojo llegaron al sector alto, donde quedaban muy pocos hinchas de Chile. Ahí, los golpearon sin piedad e incluso les sacaron casi toda la ropa.

Foto: Infobae.

Un hincha de U de Chile corre tras quedar sin ropa. Foto: Infobae.

Sin control. La barra de Independiente respondió a las agresiones de sus pares de la U y todo se descontroló en el Libertadores de América. (Fotos FBaires)

Si bien la voz del estadio ordenó a los visitantes que se retiren de la tribuna y amenazó con posibles sanciones, los seguidores de la U no se marcharon, violentaron un cuarto en el que se guardan elementos de limpieza y comenzaron a arrojarlos contra los fanáticos de Independiente, que tuvieron que abandonar la tribuna e, incluso, algunos resultaron gravemente heridos.

A pesar de los actos de vandalismo, la policía no intervino para controlar la situación, ya que la Conmebol ordenó que no fuera a ese sector, que está protegido solamente por algunos hombres de seguridad privada.

El árbitro Gustavo Tejera interrumpió el juego al inicio del complemento, mientras jugadores pedían protección para sus familiares en las tribunas. Luego, los incidentes derivaron en enfrentamientos cuerpo a cuerpo hasta que la policía intervino.

Varios simpatizantes del equipo Azul salieron con importantes heridas del estadio y así, en los alrededores del estadio actuaron muchos efectivos policiales. Sin embargo, adentró los incidentes seguían y evidentemente, sólo las personas de seguridad privada eran los autorizados para ingresar al Libertadores de América. Esto no hizo más que complicar un operativo que claramente falló.

En su comunicado oficial, Conmebol responsabilizó al club local y a las autoridades de seguridad por no garantizar la continuidad del encuentro y confirmó que el caso será remitido al Tribunal de Disciplina.

La resolución final podría tener consecuencias graves para Independiente y Universidad de Chile, desde perder el partido hasta ser expulsados de la competencia.