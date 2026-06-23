La fuerte respuesta de Atlético Madrid tras los dichos de Julián Álvarez: «No será transferido»

Julián entró en el segundo tiempo contra Austria y expresó sus ganas de irse del Atlético Madrid.

La Selección Argentina derrotó a Austria por 2-0 y se clasificó a 16avos de final del Mundial 2026. Tras la victoria, el gran protagonista fue Julián Álvarez que dejó una bomba ante los micrófonos.

Post partido, la Araña, que entró en el segundo tiempo, fue consultado sobre su futuro y no esquivó la pregunta: «Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño«, se sinceró.

La Araña disputó 25 minutos en el triunfo sobre Austria en Dallas.

Luego de estas declaraciones, Atlético Madrid respondió fuertemente a través del diario AS. Según fuentes consultadas por el medio español, el Colchonero dijo: «Todo el mundo sabe que es un club tramposo, pero se han topado con uno que no les va a reír la gracia», comenzó.

También remarcaron que no es la primera vez que lo hacen: «El Barcelona ha jugado así ya en varias ocasiones. En el verano pasado hizo lo mismo con Nico Williams. Ya hemos visto la forma de funcionar del Barcelona».

Mas adelante, negaron la posibilidad de una transferencia al equipo blaugrana: «No hay ninguna cantidad por la que el Barcelona pueda comprar a Julián, que no será transferido al Barcelona«. Además, remarcaron que «o paga la cláusula (de 500 millones) o nada«.

El comunicado termina con que el equipo del Cholo Simeone acudiría a la justicia deportiva de FIFA para denunciar a Barcelona por hablar con un futbolista que tiene contrato en el Atlético Madrid hasta 2030.

Según la normativa, un club que induzca a romper su contrato tendrá la «prohibición de inscribir nuevos jugadores, ya sea a nivel nacional o internacional«. Barcelona ya tuvo contactos con el representante de Julián y en los próximos días enviará una oferta cercana a los 90 millones, aunque ni siquiera sería considerada por el Aleti.

Por el momento, Julián se enfoca en su actuación en la Copa del Mundo, pero mira de reojo su futuro luego de la cita mundialista. Será una novela que recién comienza y tendrá todavía varios capítulos por recorrer.