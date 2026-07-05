La grave denuncia de Ecuador ante FIFA por supuestas amenazas previo al choque ante México

(AP). El argentino Sebastián Beccacece, técnico de la selección de Ecuador, se marcha del campo tras la eliminación ante México.

Luego de la eliminación de la Copa del Mundo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol decidió acudir a la FIFA y denunciar supuestas amenazas registradas, según consta el comunicado emitido, previo al duelo ante México que finalmente acabaría con derrota y la despedida del conjunto sudamericano.

La comisión directiva de la FEF pidió una investigación para determinar si existieron hechos que afectaron la seguridad de futbolistas e hinchas, y que hayan condicionado el curso normal del encuentro de 16vos de final, dominado por los aztecas por 2 a 0.

«La Federación presentó un reclamo formal ante la FIFA, solicitando una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido, inlcuidos todos aquellos que puedan haber comprometido temas de seguridad para nuestra hinchada y jugadores-. Este es el canal correcto y oficial para esclarecer cualquier situación relacionada con un encuentro de esta magnitud«, reza la primera parte del comunicado.

Además, el escrito expresa un balance posterior a la Copa del Mundo, que también incluyó definiciones sobre la gestión interna. La dirigencia aseguró que en las próximas semanas mantendrá reuniones con clubes y asociaciones para rendir cuentas de manera transparente sobre los gastos vinculados a la participación en el certamen.

Respecto del plantel, la federación indicó que, finalizada la concentración, cada integrante recibió las facilidades necesarias para viajar libremente al destino elegido. Además, confirmó que ya comenzó el proceso para contratar al reemplazante del argentino Sebastián Beccacese, que no continuará en el cargo.

La intención, según explicó el organismo, es conformar «un proyecto competitivo de mediano y largo plazo», con una planificación que combine el desarrollo de juveniles con la experiencia de futbolistas consolidados.