Un toque sobre el final condenó las chances de puntos de Nicolás Varrone en Silverstone

Más allá de un contratiempo sobre el final, el argentino Nicolás Varrone redondeó un gran trabajo en la competencia principal de la Fórmula 2 en el circuito de Silverstone (Inglaterra), sede de la séptima fecha de la temporada.

Nuevamente penando con una opaca clasificación, tal como le ocurrió días atrás en Austria, el bonaerense tuvo una gran remontada en la «Feature Race» de la telonera, comenzando fuerte, manteniéndose en la pelea y quedando a las puertas de los puntos.

El piloto del Van Amersfoort Racing, que partió desde el 19° cajón, tenía para más, pero finalmente debió conformarse con el 13° puesto en la prueba ganada por el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing). Y es que, a dos giros del banderazo, un toque lo privó de rescatar algún punto.

#F3 | NICO VARRONE 🇦🇷 P13



Inthraphuvasak se pasa y vuelve mal rompiendo el ala delantera de Nico. Venían luchando por el 10mo puesto y puntos.



Tremenda largada y carrera del piloto Argentino que queda un poco empañada sobre el final. pic.twitter.com/6g7KHN6yWE — FormuMix | Automovilismo (@FormuMix) July 5, 2026

Varrone, 14° ayer en el Sprint, aguantaba como podía los embates de Tasanapol Inthraphuvasak (ART) en el 11° puesto. Hasta que, luego de un intento de superación, el tailandés cerró levemente su marcha contra el monoplaza del argentino, dañando un elemento de su alerón delantero y condicionando su ritmo sobre el final.

Sin la aerodinámica ideal, Nico cayó un puesto en el último giro, quedando finalmente 13°. Aunque, viendo el vaso medio lleno, el argentino tuvo un gran ritmo de competencia y pudo batallar de igual a igual en la mitad de pelotón.

El búlgaro Tsolov, ganador ayer del Sprint, cerró un fin de semana perfecto en Silverstone, ganando también la prueba principal. Detrás, en gran tarea, arribó el mexicano Rafael Villagómez, coequiper de Varrone, mientras que el indio Kush Maini (ART) completó el podio.

La próxima cita de la F2, telonera de la Fórmula 1, se llevará a cabo el fin de semana del 17 al 19 de julio en Spa-Francorchamps (Bélgica).

Previamente, en la FIA Fórmula 3, en italo-argentino Mattia Colnaghi (MP Motorsport) no pudo redondear el buen trabajo que venía realizando y finalmente cerró su participación en el GP de Gran Bretaña, sede de la quinta cita del año, en el 21° puesto.

El joven piloto de la academia Red Bull perdió siete posiciones en el epílogo de la prueba, acusando falta de adherencia y problemas de estabilidad en su monoplaza. Ello motivó excesos en los límites del circuito en más de una ocasión y las consecuentes advertencias de los comisarios, por lo que allí se dedicó a cuidar y completar el total de vueltas.

La competencia tuvo como líder desde la mitad del recorrido de 21 vueltas al italiano Matteo De Palo (Trident), que largó 5° y pudo escalar hasta la vanguradia para celebrar su primera victoria, escoltado por Ernesto Rivera (Campos) y Maciej Gladysz (ART).

Al igual que Varrone, Colnaghi volverá a acelerar en Spa-Francorchamps del 17 al 19 de julio.