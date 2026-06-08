Argentina se mide con Islandia, por el último amistoso antes del Mundial 2026: formaciones, hora y TV

Alexis Mac Allister ingresó desde el banco de suplentes ante Honduras y podría ser titular frente a Islandia. (Foto: Archivo - AP)

Este martes desde las 22:00 (hora argentina), la Selección Argentina enfrentará a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, en el último amistoso previo al inicio del Mundial 2026.

Lionel Scaloni confirmó en conferencia de prensa que aún está pensando el once inicial, pero prepara un equipo con varias modificaciones respecto al que venció 2-0 a Honduras el sábado pasado, con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, quien ya se recuperó de la molestia que sufrió en el isquiotibial izquierdo y volverá a tener acción. La duda pasa por saber si será titular o ingresará desde el banco de suplentes.

Tal como había adelantado el entrenador, Gerónimo Rulli reemplazará a Juan Musso en el arco. Por su parte, Emiliano «Dibu» Martínez continúa en la etapa final de recuperación de la fractura que sufrió en el dedo anular de la mano derecha y apunta a regresar en el debut mundialista frente a Argelia, el próximo 16 de junio.

En defensa, Nicolás Capaldo tendría la oportunidad de ocupar el lateral derecho en lugar de Agustín Giay. Por su parte, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel ya están disponibles y podrían ingresar en el complemento. Además, Cristian «Cuti» Romero, que sumó minutos desde el banco ante Honduras, podría integrar la formación inicial junto a Lisandro Martínez en la zaga central.

Por el sector izquierdo, Facundo Medina aparece como una alternativa para reemplazar a Nicolás Tagliafico, quien terminó fatigado el último encuentro.

En el mediocampo, Scaloni renovaría por completo la línea y apostaría por varios de sus habituales titulares. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tienen grandes chances de comenzar desde el arranque. El cuarto volante saldría entre Exequiel Palacios, Thiago Almada y Nicolás González, quien ya dejó atrás el desgarro que lo marginó de los últimos compromisos de la temporada.

En la delantera, la presencia de Messi desde el inicio sigue siendo una incógnita. Los otros dos nombres que se perfilan para integrar el ataque son Lautaro Martínez y José «Flaco» López, a quien el cuerpo técnico pretende darle mayor rodaje de cara al Mundial.

Formaciones, hora y TV

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Lionel Messi o José Manuel López. y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

Hora: 22:00.

TV: TYC Sports y Telefé.

Estadio: Jordan-Hare Stadium.