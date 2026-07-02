La inesperada confesión de Pochettino tras la clasificación de Estados Unidos a octavos: «Soy 200% argentino»

Mauricio Pochettino volvió a dejar en claro que, a pesar de conducir a Estados Unidos en el Mundial 2026, su identidad está intacta. Tras la victoria por 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina en Santa Clara, que selló la clasificación a los octavos de final, el DT fue consultado sobre si se sentía un poco estadounidense y respondió con una frase que se hizo viral.

La pregunta surgió a partir de las imágenes del técnico celebrando junto a sus dirigidos al ritmo de «Take Me Home, Country Roads», el clásico de John Denver que sonó en el estadio tras la victoria. Un periodista incluso bromeó con que, por un momento, parecía haber nacido en West Virginia y no en Murphy, la localidad santafesina donde nació.

La consulta también recordó una frase del entrenador de Canadá, Jesse Marsch, quien había asegurado sentirse «un poco canadiense». Pochettino, sin embargo, dejó en claro cuál es su identidad.

«Soy 200% argentino. Me siento argentino al 200%, pero cuando estás ahí te sientes parte de algo más grande, de todo lo que estamos construyendo aquí. Disfruto formando parte de este proyecto tan increíble. Y, por supuesto, cuando empieza a sonar esa canción en el estadio, es imposible no cantarla. Es una canción increíble y muy emotiva, sobre todo después de ganar un partido. La razón por la que firmamos con esta federación fue porque queríamos sentir esa emoción. Me encanta formar parte de la fiesta, pero soy argentino al 200%. Lo siento, no voy a mentir», afirmó entre risas.

EL SUEÑO AMERICANO CONDUCIDO POR UN DT ARGENTINO: atención a la respuesta de Pochettino sobre su identificación con Estados Unidos.



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No es la primera vez que el exentrenador de PSG hace referencia a sus raíces durante el Mundial. Tras la victoria sobre Australia en la fase de grupos, que aseguró la clasificación anticipada, se emocionó al escuchar a los hinchas estadounidenses corear su apellido y comparó el fervor de esa afición con el de Argentina.

Pochettino cuestionó la expulsión de Balogun

Más allá del festejo por el pase a octavos, Pochettino también expresó su malestar por la expulsión del delantero Folarin Balogun, quien vio la tarjeta roja en el segundo tiempo tras una infracción sobre Tarik Muharemović.

«Para mí nunca es roja. La vi por televisión. Nunca hubo intención de pisar al jugador, fue una jugada normal de fútbol. Creo que hoy ninguna decisión dividida fue para nosotros», sostuvo el entrenador.

A pesar de jugar con un hombre menos durante la última media hora, Estados Unidos logró sostener la ventaja conseguida con los goles de Balogun y Malik Tillman. El DT destacó la actitud de sus futbolistas para defender el resultado.

«Después de la roja hablamos de demostrar que somos un equipo unido. Ese era el momento de hacerlo y el grupo respondió. Estoy muy orgulloso. Los jugadores son los héroes y merecen todo el crédito», expresó.

Pochettino sobre el crecimiento de Estados Unidos a lo largo del torneo

«No hay partidos fáciles en una Copa del Mundo. Lo importante fue la manera en la que conseguimos la victoria. La calidad del equipo es increíble y lo demostramos en las últimas semanas. Incluso después de perder con Portugal seguimos creciendo y eso nos deja muy orgullosos«, aseguró.

En los octavos de final, Estados Unidos se enfrentará a Bélgica, dirigida por Rudi García. El entrenador argentino reconoció que conoce muy bien al conjunto europeo y advirtió sobre el desafío que representa un plantel «repleto de calidad». El encuentro se disputará el lunes 6 de julio en Seattle.

Con información de Infobae