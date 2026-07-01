Estados Unidos quiere hacerse fuerte en casa ante Bosnia, por un lugar en octavos de final

Queriendo hacer valer su condición de local, la Selección de Estados Unidos se enfrenta a Bosnia y Herzegovina en San Francisco, por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Dirige el brasileño Raphael Claus.

Los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino, primeros del Grupo D con 6 puntos (triunfos ante Paraguay y Australia, y caída ante Turquía), buscan seguir en competencia y alimentar la ilusión de la afición local.

Desde el primer Mundial en 1930, Estados Unidos solo celebró una victoria en estas instancias: el 2-0 ante México en 2002 que lo depositó en los cuartos de final. El resto de los cruces en fases decisivas terminó en derrota.

Bosnia, por su parte, llegó a los 16avos de final luego de clasificar como uno de los mejores terceros de la ronda inicial, habiendo culminado detrás de Suiza (7) y Canadá (4), y por delante de Qatar (1) en el Grupo B. Los europeos quieren dar el golpe y amargarle la fiesta al dueño de casa.

El ganador de este cruce se medirá con Bélgica, que hoy dio cuenta de manera agónica de Senegal en tiempo adicional, dando vuelta un 0-2 y revirtiendo un panorama que parecía perdido.

FORMACIONES

Estados Unidos: Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Christian Pulisic, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Bosnia: Nikola Vasilj; Tarik Muharemovic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Sead Kolasinac; Amar Dedic, Ivan Sunjic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko. DT: Sergej Barbarez.