Copa Davis en Neuquén: de la «cancha impecable» al acierto de «llevar el tenis al interior»

Neuquén está en modo Copa Davis y a medida que pasan las horas, el equipo argentino entra en clima de cara a la serie del fin de semana ante Turquía. No hay descanso y en la previa del segundo entrenamiento en el estadio Ruca Che, se dio el primer contacto formal con la prensa. Los elegidos fueron el capitán Javier Frana y el singlista Mariano Navone, quien viene de un gran US Open, con triunfo sobre el gran Novak Djokovic incluida.

«Es un placer estar acá, estamos muy contentos con la cancha, que está en unas condiciones impecables», arrancó Franca, quien agregó que «le vamos tomando la mano al pique. Se va a ir estabilizando y nos vamos a ir adaptando».

«Conozco Neuquén y va a estar buenísimo», dijo La Nave. (Cecilia Maletti)

Navone, por su parte, largó: «Conozco Neuquén, tengo allegados acá, me gusta que el tenis se acerque al interior. Cualquier evento así se llena, va a haber mucho apoyo, está buenísimo». La Nave, 45º en el escalafón mundial, tratará de ganarse un lugar en los singles del sábado. A priori, Fran Cerúndolo (25º) es fija para uno de los partidos, pero también está Thiago Tirante (52º) y la realidad es que las fuerzas son muy parejas.

«Un piso distinto al del US Open»

Navone, que viajó desde New York hasta Neuquén, con una escala previa por Buenos Aires, para juntarse con el resto del equipo, habló de la superficie y la comparó con la del último Grand Slam del año: «El piso es un poco distinto al del US Open, que tiene el pique más bajo. Nos vamos a ir acostumbrando con los entrenamientos. Nos gustó la velocidad de la cancha, jugar así en un estadio cerrado se parece al de muchos torneos de Europa«, detalló La Nave.

Mariano se anota para jugar uno de los puntos en Neuquén. (Cecilia Maletti)

«Nos hace vivir algo distinto»

Javier Frana también resaltó el hecho de ir al interior del país. «Es lindo jugar de local, nos hace sentir en casa. Al mismo tiempo estamos lejos de Buenos Aires y eso favorece a la unión del grupo. Nos hace vivir algo distinto, igual siendo locales. Sabemos que para el público de la región es una oportunidad de ver a estos jugadores, es algo especial», afirmó.