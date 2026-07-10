La lesión de Courtois y el error de su reemplazante que dejó a Bélgica afuera del Mundial ante España
El arquero belga sufrió una molestia en su pierna izquierda y debió abandonar el partido entre lágrimas cuando disputaba su encuentro número 21 en Copas del Mundo. Su reemplazante, Senne Lammens, cometió un error clave que le permitió a Mikel Merino marcar el gol del triunfo de España.
Bélgica quedó eliminada del Mundial 2026 en los cuartos de final tras caer 2-1 ante España, en un partido que quedó marcado por dos momentos determinantes: la lesión de Thibaut Courtois y el fallo de su reemplazante Senne Lammens en la jugada del gol definitivo.
El arquero del Real Madrid encendió las alarmas antes del cooling break del segundo tiempo. Courtois sintió una molestia en su pierna izquierda y, luego de intentar continuar en cancha, pidió el cambio y se retiró entre lágrimas.
MALAS NOTICIAS EN BÉLGICA: ENTRE LÁGRIMAS, COURTOIS FUE REEMPLAZADO— TyC Sports (@TyCSports) July 10, 2026
El arquero de Real Madrid pidió el cambio por una dolencia física en el empate parcial ante España por los cuartos de final del Mundial. pic.twitter.com/yY5Fd7s818
El guardameta belga estaba disputando su partido número 21 en la historia de los Mundiales, y era una de las grandes figuras de su selección. Ante la salida de una pieza clave, el entrenador decidió mandar al campo a Senne Lammens, arquero del Manchester United, para ocupar su lugar.
Sin embargo, el reemplazante no tuvo el debut esperado en un momento decisivo. A los 43 minutos del complemento, Pau Cubarsí sacó un remate desde afuera del área que Lammens parecía tener controlado, pero dejó un rebote corto y Mikel Merino apareció para aprovechar la oportunidad y marcar el 2-1 que terminó siendo definitivo.
¡¡NUEVAMENTE EL SALVADOR ES MIKEL!! ¡MERINO CAPTURÓ EL REBOTE QUE DIO LAMMENS Y MARCÓ EL 2-1 DE ESPAÑA VS. BÉLGICA CERCA DEL FINAL! Se lamenta Courtois desde afuera…— SportsCenter (@SC_ESPN) July 10, 2026
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Con la victoria, España avanzó a las semifinales del Mundial 2026 y ahora enfrentará a Francia el próximo martes 14 de julio. Para Bélgica, en cambio, quedó la sensación de una eliminación atravesada por la lesión de su máxima figura y un error que terminó siendo determinante en el cierre del partido.
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