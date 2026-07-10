La lesión de Courtois y el error de su reemplazante que dejó a Bélgica afuera del Mundial ante España

Lammens ingresó por Courtois, que se retiró con lagrimas en los ojos, en el complemento. (Foto: AFP)

Bélgica quedó eliminada del Mundial 2026 en los cuartos de final tras caer 2-1 ante España, en un partido que quedó marcado por dos momentos determinantes: la lesión de Thibaut Courtois y el fallo de su reemplazante Senne Lammens en la jugada del gol definitivo.

El arquero del Real Madrid encendió las alarmas antes del cooling break del segundo tiempo. Courtois sintió una molestia en su pierna izquierda y, luego de intentar continuar en cancha, pidió el cambio y se retiró entre lágrimas.

MALAS NOTICIAS EN BÉLGICA: ENTRE LÁGRIMAS, COURTOIS FUE REEMPLAZADO



El arquero de Real Madrid pidió el cambio por una dolencia física en el empate parcial ante España por los cuartos de final del Mundial. pic.twitter.com/yY5Fd7s818 — TyC Sports (@TyCSports) July 10, 2026

El guardameta belga estaba disputando su partido número 21 en la historia de los Mundiales, y era una de las grandes figuras de su selección. Ante la salida de una pieza clave, el entrenador decidió mandar al campo a Senne Lammens, arquero del Manchester United, para ocupar su lugar.

Sin embargo, el reemplazante no tuvo el debut esperado en un momento decisivo. A los 43 minutos del complemento, Pau Cubarsí sacó un remate desde afuera del área que Lammens parecía tener controlado, pero dejó un rebote corto y Mikel Merino apareció para aprovechar la oportunidad y marcar el 2-1 que terminó siendo definitivo.

¡¡NUEVAMENTE EL SALVADOR ES MIKEL!! ¡MERINO CAPTURÓ EL REBOTE QUE DIO LAMMENS Y MARCÓ EL 2-1 DE ESPAÑA VS. BÉLGICA CERCA DEL FINAL! Se lamenta Courtois desde afuera…



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Con la victoria, España avanzó a las semifinales del Mundial 2026 y ahora enfrentará a Francia el próximo martes 14 de julio. Para Bélgica, en cambio, quedó la sensación de una eliminación atravesada por la lesión de su máxima figura y un error que terminó siendo determinante en el cierre del partido.