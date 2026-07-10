Reforma del Banco Central: Javier Milei defendió el proyecto y anticipó los principales cambios

El presidente Javier Milei defendió nuevamente la reforma de la carta orgánica del Banco Central y explicó cuáles son las modificaciones que busca impulsar el Gobierno. Además, el mandatario afirmó que si las elecciones legislativas de 2025 hubieran sido presidenciales LLA habría ganado en primera vuelta.

En una entrevista con Radio Now, el presidente explicó que la reforma del BCRA fue el principal eje de la reunión de gabinete realizada tras el acto por el 9 de Julio.

Reforma de la carta orgánica del Banco Central: los cambios que explicó Milei

Milei sostuvo: «Se tocaron básicamente dos temas: la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que fue lo principal, y luego discutimos sobre del artículo teórico que escribimos con Demian Reidel que explica nuestra estrategia de crecimiento».

El mandatario agregó: «Tuve el privilegio de discutir con tres personas que saben de qué se trata esa silla [la del titular de la entidad] porque la ocuparon, Sturzenegger, Caputo y Bausili«. También cuestionó las modificaciones incorporadas durante el kirchnerismo y afirmó que permitían emitir dinero con mayor discrecionalidad.

El presidente Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Entre los cambios centrales, Milei aseguró que pretende limitar el mandato del Banco Central a un único objetivo. «Primero, quitarle la actual función al Banco Central, que le asigna cinco objetivos por lo cuales puede emitir por cualquier cosa; el mandato es preservar el valor de la moneda. Es un único mandato: preservar el valor de la moneda«, expresó.

Además, calificó la regulación vigente como «una declaración de ignorancia» y criticó las gestiones de Mercedes Marcó del Pont y Alejandro Pesce, a quienes responsabilizó por las consecuencias del déficit fiscal acumulado durante los gobiernos anteriores.

El Presidente defendió el plan económico del Gobierno

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Estado defendió el mecanismo de «shutdown» para la administración pública y cuestionó a quienes rechazan esa propuesta. También afirmó que las provincias de Buenos Aires, Formosa y La Rioja perjudican a sus habitantes al oponerse a esa iniciativa.

Milei explicó que otro de los objetivos es fortalecer la autonomía de la autoridad monetaria mediante mayores restricciones para remover a sus autoridades y modificar el funcionamiento institucional del organismo.

También señaló que la propuesta busca prohibir la «distribución de dividendos ficticios«, permitir esos pagos únicamente cuando «la inflación entre en terreno negativo» y eliminar las letras intransferibles, con el argumento de terminar con lo que definió como años de financiamiento de la política mediante emisión monetaria.

En el cierre de la entrevista, el Presidente aseguró que el Gobierno eliminó el déficit del Tesoro y el cuasifiscal. A su vez, sostuvo que la economía creció cerca de 10% durante los primeros dos años de gestión.