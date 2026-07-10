Violento choque entre un camión y una camioneta en la Ruta 250 entre Beltrán y Lamarque: un herido de gravedad

Impactante choque entre un camión y una camioneta en la Ruta 250. Fotos: gentileza

Un violento choque casi frontal entre un camión y una camioneta utilitaria se produjo este viernes por la tarde sobre la Ruta Nacional 250, entre las localidades de Luis Beltrán y Lamarque, a la altura del predio hípico.

Violento accidente entre un camión y una camioneta en la Ruta 250

Según informó el jefe regional de Choele Choel, Juan Carlos Bautista, la utilitaria circulaba en sentido Luis Beltrán-Lamarque cuando, por causas que se investigan, impactó casi de frente contra un camión que transitaba en dirección contraria.

En la camioneta viajaban dos personas, un adulto y un menor. De acuerdo con el parte brindado por el jefe policial, el ocupante mayor sufrió lesiones de consideración y recibió asistencia en el lugar por parte de los equipos de emergencia.

Como consecuencia del impacto, el camión terminó sobre la banquina. Personal policial, bomberos y servicios de salud continúan trabajando en la zona.

El tránsito permanece restringido: la circulación está interrumpida para los vehículos pesados, mientras que los automóviles y camionetas son desviados por un camino alternativo. Las autoridades solicitaron extremar las precauciones al transitar por el sector hasta que finalicen las tareas de asistencia y remoción de los vehículos involucrados.