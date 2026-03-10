La Liga Federal de básquet abre la segunda fecha en Plottier y Plaza Huincul

Julián Ruiz, clave en Pérfora, que recibe al Depo en el Piti Claris. (Archivo Matías Subat)

Con dos partidos, este martes tendrá continuidad la Liga Federal de básquet en su zona Sur. Centro Español (2) recibirá a Pacífico (1), en El Templo de Plottier; mientras que Pérfora (2) hará lo propio con Deportivo Roca (2), en el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul. Los dos comenzarán a las 21.

Tres de los cuatro ganadores de la primera fecha saldrán a buscar una nueva alegría en un torneo que promete mucha paridad. Esto se confirmó en la jornada inaugural, donde dos equipos ya ganaron como visitantes: el Verde e Independiente, ni más ni menos que en el clásico ante Pacífico.

Esta segunda jornada tendrá continuidad el miércoles 11 en La Calderita, donde Atlético Regina (1) aguardará por Petrolero Argentino (1), desde las 21. Los dos vienen de perder en el debut y necesitan recuperarse.

El cuarto y último juego será el viernes 13, también a las 21, en La Caldera, entre el Rojo (2) y Club Plottier (1).

El programa de la segunda fecha

Martes 10 de marzo

Centro Español vs. Pacífico, El Templo de Plottier, a las 21

Pérfora vs. Deportivo Roca, Oscar Piti Claris de Plaza Huincul, a las 21

Miércoles 11 de marzo

Atlético Regina vs. Petrolero Argentino, La Calderita de Villa Regina, a las 21

Viernes 13 de marzo

Independiente vs. Club Plottier, La Caldera de Neuquén, a las 21