La maravillosa foto del US Open que ya postulan como “imagen del año”

"No es Halloween", es Paolino atrás de su raqueta y un clic magistral del reportero italiano.

Es una instantánea perfecta, captada en el segundo preciso. El reportero gráfico italiano Ray Giubilo fue a cubrir el partido de su coterránea Jasmine Paolini en el Abierto de los Estados Unidos y ya se puede sentir realizado, porque captó una imagen maravillosa: la cara de la tenista oculta por su raqueta, pero a la vez visible por el encordado. Es, en criollo, un fantasma y de hecho en uno de los comentarios en Instagram aclaran: “Y no es Halloween”.

La tremenda foto, obviamente, no tardó en hacerse viral en las redes sociales y fue compartida por cientos de cuentas diferentes. Algunos, incluso, se atreven a arriesgar que es “la imagen del año”.

Una jornada italiana

La tarde fue perfecta para Ray Giubilo, pero también para Jasmine Paolini, quien dejó en el camino a la australiana Destanee Aiava, por 6-2 y 7-6 (4). La chica de la foto, así se la conocerá al menos en estos días, sigue su marcha en el último Grand Slam de la temporada y buscará meterse en la segunda semana. Ocupa el puesto 8 de la WTA, aunque su mejor posición fue 4.

Un regalo del cielo para Yonex

Minoru Yoneyama fundó la marca Yonex en 1946 y antes de llegar al 80 aniversario, la empresa nipona se encontró con este regalo del fotógrafo Ray y la tenista Jasimne. Esas dos YY fueron el logo elegido para estampar en elementos deportivos de golf, tenis, bádminton, como deportes principales.

En 1957, Yoneyama comenzó a hacer raquetas de bádminton para otras marcas y cuatro años más tarde, en 1961, salió la primera de tenis. Fue de las primeras marcas en introducir el aluminio, en 1969, siempre con esa YY que se trasformó en icónica. La lógica indica que esta imagen puede ser clave en cuestiones de negocios.

David, el argentino de la marca japonesa

En Argentina el referente de la marca Yonex fue David Nalbadián, quien usó la ropa y las raquetas durante gran parte de su carrera profesional. Seguramente, al ver la foto, el cordobés recordó eso momentos se firma de contratos.

Yonex acompañó a Nalbandián a lo largo de casi toda su carrera. (Archivo)

El momento de mayor esplendor de Yonex fue cuando tuvo a las y el N°1: Martina Navratilova, Monica Seles, Martina Hingis, Arantxa Sánchez Vicario y Lleyton Hewitt. Otros que lucieron esa doble YY fueron Naomi Osaka, Casper Ruud, Stan Wawrinka, Denis Shapovalov, Elena Rybakina, Nick Kyrgios y Frances Tiafoe, entre otros.