El neuquino Ginaca logró un histórico 7° en el Mundial de Freeride en Andorra y Vietti no pudo competir por el clima

Los atletas en la nieve de Andorra, dejando la bandera de Argentina en lo más alto. (Créditos: @ei.spot).

Dante Ginaca firmó una actuación histórica en el Campeonato Mundial de Freeride FIS, disputado en Andorra, al finalizar séptimo en la exigente categoría esquí hombres, una competencia que reunió a las principales figuras del freeride a nivel mundial.

El esquiador de Villa La Angostura se destacó con una bajada «agresiva y técnica», con buen control de velocidad, cambios de dirección en el aire y un giro 360° en un sector de alta dificultad, una maniobra que fue especialmente valorada por los jueces.

(Créditos: @ei.spot).

El resultado adquiere aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que el neuquino atravesó en los últimos meses un proceso de rehabilitación por una lesión en el hombro, que le impidió entrenar con normalidad. El séptimo puesto lo deja muy cerca de acceder al Freeride World Tour, el máximo nivel de la disciplina.

La participación argentina también tuvo presencia en snowboard hombres, donde Tomás Castelli, oriundo de Ushuaia, finalizó en el puesto 12, consolidándose como una de las proyecciones sudamericanas del freeride. La actuación del equipo contó además con el apoyo de una nutrida tribuna argentina, impulsada por la comunidad vinculada a los deportes de montaña que reside en Andorra.

Agostina Vietti no pudo competir

La nota negativa de la jornada fue la suspensión de la competencia de esquí mujeres, que impidió la participación de Agostina Vietti, la oriunda de San Martín de los ANdes. Por cuestiones de visibilidad y seguridad, el Comité Organizador decidió interrumpir la prueba cuando restaban cinco competidoras por largar, entre ellas la representante argentina, aplicando la denominada “Regla de los 2/3” prevista en el reglamento FIS.

La expectativa en torno a Vietti era alta: es la única mujer argentina clasificada al Freeride World Tour 2026 y venía de un inicio de temporada sobresaliente, con un cuarto puesto en Baqueira Beret (España) y una histórica victoria en Val Thorens (Francia). La esquiadora continuará su camino en el circuito con las fechas de Georgia Pro y Fieberbrunn Pro, con el objetivo de acceder a las finales de Alaska y Verbier.

(Créditos: @ei.spot).

El certamen disputado en Andorra fue el primer Campeonato Mundial de Freeride organizado por la FIS, que desde 2026 se realizará cada dos años y otorgó cupos específicos para Sudamérica, en un contexto que reafirma el crecimiento del freeride argentino en la escena internacional.