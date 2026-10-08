La millonada que reserva Inter Miami para retener a Lionel Messi

Lionel Messi le dijo adiós a la Selección Argentina, pero no al fútbol. Y en Inter Miami pretenden que la historia tenga varios capítulos más. El crack rosarino, que ya está en Estados Unidos y el sábado jugará por la MLS, tiene contrato hasta el 2028 y los directivos del club ya pusieron manos a la obra en la búsqueda de una renovación.

Leo está enfocado en los desafíos con el equipo dirigido por el Kily González y se siente cómodo en la entidad, donde ya consiguió cuatro títulos. Continuar con la cosecha es el objetivo y el 10, a pesar de sus 39 años, es el faro.

El 10, rodeado por sus «segundas guitarras» en Inter: Casemiro y Suárez. (Archivo)

¿Cuántos millones piensa invertir Inter Miami en Messi?

Según una información de diario AS, Jorge Más, el mayor accionista del club, tiene claro que Inter Miami debe invertir entre 70 y 80 millones de dólares por año para llevar adelante el proyecto de la institución con el crack argentino como como figura.

Messi y Más, el mayor accionista de Inter Miami. (Archivo)

Desde el arribo de Messi a la MLS, las Garzas elevaron su valoración hasta superar los 1.350 millones de dólares. El efecto del argentino llevó al equipo a otro nivel y por eso pretenden que siga ligado a la franquicia, incluso como accionista tras colgar los botines.

Los tremendos números de Messi en Inter Miami

Lionel Messi se sumó a Inter Miami en 2023 y ya sumá cuatro títulos: Leagues Cup (2023), MLS Supporters’ Shield (2024), MLS Cup (2025) y Campeones Cup (2026), hace un par de semanas, en el debut de Kily González como DT. Sus números individuales, como siempre, son abrumadores: 101 goles y 56 asistencias en 116 partidos.