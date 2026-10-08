La millonada que reserva Inter Miami para retener a Lionel Messi
El 10 termina su vínculo en 2028, pero Las Garzas pretenden extenderlo. Y ya cuentan los dólares para el operativo seducción.
Lionel Messi le dijo adiós a la Selección Argentina, pero no al fútbol. Y en Inter Miami pretenden que la historia tenga varios capítulos más. El crack rosarino, que ya está en Estados Unidos y el sábado jugará por la MLS, tiene contrato hasta el 2028 y los directivos del club ya pusieron manos a la obra en la búsqueda de una renovación.
Leo está enfocado en los desafíos con el equipo dirigido por el Kily González y se siente cómodo en la entidad, donde ya consiguió cuatro títulos. Continuar con la cosecha es el objetivo y el 10, a pesar de sus 39 años, es el faro.
¿Cuántos millones piensa invertir Inter Miami en Messi?
Según una información de diario AS, Jorge Más, el mayor accionista del club, tiene claro que Inter Miami debe invertir entre 70 y 80 millones de dólares por año para llevar adelante el proyecto de la institución con el crack argentino como como figura.
Desde el arribo de Messi a la MLS, las Garzas elevaron su valoración hasta superar los 1.350 millones de dólares. El efecto del argentino llevó al equipo a otro nivel y por eso pretenden que siga ligado a la franquicia, incluso como accionista tras colgar los botines.
Los tremendos números de Messi en Inter Miami
Lionel Messi se sumó a Inter Miami en 2023 y ya sumá cuatro títulos: Leagues Cup (2023), MLS Supporters’ Shield (2024), MLS Cup (2025) y Campeones Cup (2026), hace un par de semanas, en el debut de Kily González como DT. Sus números individuales, como siempre, son abrumadores: 101 goles y 56 asistencias en 116 partidos.
Comentarios