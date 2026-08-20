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La MLS investiga a Messi por su cruce con un jugador de Philadelphia

El capitán de Inter Miami protagonizó un cruce caliente con Quinn Sullivan en el empate ante Philadelphia Union. La acción no pasó inadvertida y el Como Disciplinario de la liga estadounidense analizará si le cabe un castigo.

Redacción

Por Redacción

Lionel Messi y Quinn Sullivan se cruzaron en pleno partido.

Lionel Messi y Quinn Sullivan se cruzaron en pleno partido.

El empate 2-2 entre Inter Miami y Philadelphia Union dejó mucho más que emociones dentro del campo de juego. Además de hacerse presente en el marcador, Lionel Messi quedó en el centro de la escena debido a una acción aislada que tuvo lugar durante el complemento y que ahora pone en vilo al cuerpo técnico de Las Garzas.

En medio de las fricciones típicas de un encuentro disputado, el astro rosarino se acercó a Quinn Sullivan para recriminarle una jugada.

Las cámaras de la transmisión captaron el momento exacto en el que, en plena discusiónel capitán argentino le propina un leve golpe en la cabeza al mediocampista rival, quedando ambos cara a cara durante unos tensos segundos bajo la atenta mirada del entorno.

Qué sanción podría recibir y cómo actúa el Comité Disciplinario

Si bien el episodio no derivó en una tarjeta roja por parte del árbitro durante los noventa minutos, la jugada trascendió el terreno de juego. El Comité Disciplinario de la MLS tiene la potestad reglamentaria de oficio para revisar las imágenes de televisión y determinar si la conducta amerita una penalización retroactiva.

De acuerdo con los antecedentes del certamen, este tipo de acciones suelen resolverse mediante una multa económica.

Sin embargo, el reglamento interno de la liga también deja abierta la puerta a una suspensión, por lo que la resolución del comité será determinante para saber si el entrenador podrá contar con su máxima figura en el próximo compromiso oficial.

El calendario inmediato de Messi y el Inter Miami

A la espera de conocer el veredicto oficial del Comité Disciplinario, el Inter Miami ya enfoca su atención en el corto plazo. El equipo de Florida volverá a presentarse este sábado como local frente a Montreal, con la necesidad imperiosa de sumar de a tres y a la expectativa de saber si podrá contar con su capitán en cancha.


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El empate 2-2 entre Inter Miami y Philadelphia Union dejó mucho más que emociones dentro del campo de juego. Además de hacerse presente en el marcador, Lionel Messi quedó en el centro de la escena debido a una acción aislada que tuvo lugar durante el complemento y que ahora pone en vilo al cuerpo técnico de Las Garzas.

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