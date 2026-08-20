La MLS investiga a Messi por su cruce con un jugador de Philadelphia

El empate 2-2 entre Inter Miami y Philadelphia Union dejó mucho más que emociones dentro del campo de juego. Además de hacerse presente en el marcador, Lionel Messi quedó en el centro de la escena debido a una acción aislada que tuvo lugar durante el complemento y que ahora pone en vilo al cuerpo técnico de Las Garzas.

En medio de las fricciones típicas de un encuentro disputado, el astro rosarino se acercó a Quinn Sullivan para recriminarle una jugada.

Las cámaras de la transmisión captaron el momento exacto en el que, en plena discusión, el capitán argentino le propina un leve golpe en la cabeza al mediocampista rival, quedando ambos cara a cara durante unos tensos segundos bajo la atenta mirada del entorno.

Esta acción de Lionel Messi será evaluada por el Comité Disciplinario.



Lo más normal sería que resulte en una sanción económica. La ley permite suspensión de partido.



Sucedió en el segundo tiempo del empate frente a Philadelphia Union.#InterMiamiCF #Messi… — José Armando (@Jarm21) August 20, 2026

Qué sanción podría recibir y cómo actúa el Comité Disciplinario

Si bien el episodio no derivó en una tarjeta roja por parte del árbitro durante los noventa minutos, la jugada trascendió el terreno de juego. El Comité Disciplinario de la MLS tiene la potestad reglamentaria de oficio para revisar las imágenes de televisión y determinar si la conducta amerita una penalización retroactiva.

🚨Lionel Messi explains the incident with Quinn Sullivan that led to him tapping Sullivan on the back of the neck before confronting him head-on.



• Reporter: Leo, can you explain the moment with Quinn Sullivan… the contact on the neck and the confrontation that followed?… pic.twitter.com/Lj9dBTk57R — Vfynn_🥷🏼 𐙚 (@Vfynn_) August 20, 2026

De acuerdo con los antecedentes del certamen, este tipo de acciones suelen resolverse mediante una multa económica.

Sin embargo, el reglamento interno de la liga también deja abierta la puerta a una suspensión, por lo que la resolución del comité será determinante para saber si el entrenador podrá contar con su máxima figura en el próximo compromiso oficial.

El calendario inmediato de Messi y el Inter Miami

A la espera de conocer el veredicto oficial del Comité Disciplinario, el Inter Miami ya enfoca su atención en el corto plazo. El equipo de Florida volverá a presentarse este sábado como local frente a Montreal, con la necesidad imperiosa de sumar de a tres y a la expectativa de saber si podrá contar con su capitán en cancha.