La Navidad de Lionel Messi junto a su familia en Rosario

El mejor jugador de la historia, Lionel Messi, y su esposa, Antonela Roccuzzo, celebraron Navidad junto a su familia y amigos en su Rosario natal.

Roccuzzo fue la encargada de mostrar el look de ambos a través de un posteo en sus redes sociales donde le deseó una “feliz Navidad” a todos. Messi, por su parte, reposteó la publicación en sus historias de Instagram con el mismo mensaje que el de su esposa.

😍 El festejo navideño de Leo Messi y Antonela en su Rosario natal 🎉



📸 antonelaroccuzzo pic.twitter.com/hjFTevcxz1 — El Gráfico (@elgraficoweb) December 25, 2025

El astro argentino, que el año que viene irá por su segundo título en la Copa del Mundo con la Selección, lució una camisa manga corta, una bermuda y zapatillas blancas, mientras que Antonella llevaba puesto un vestido largo color amarillo.

En el posteo de Roccuzzo también se pudo observar una mesa con muchos platos, por lo que se estima que había más de 20 invitados.

«Feliz Navidad», fue el simple mensaje que acompañó a otras fotos que mostraban una extensa mesa para recibir a más de 20 invitados, ataviada con manteles y vajilla blanca con ribetes dorados, además de muchas velas al tono.

También hay un video de la mesa dulce, con pandulce, confites y figuras de Papá Noel y osos de chocolate.

En otra de las imágenes, se destacaron los dulces típicos de la fecha, entre ellos panettones artesanales y figuras de chocolate con motivos navideños, que aportaron el toque tradicional a la celebración.

Sin embargo, la foto que se llevó la atención es la que muestra a Messi y Antonela posando juntos, relajados y sonrientes.