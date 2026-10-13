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La novela llegó a su fin: Vasco da Gama-Boca será en el estadio Maracaná

Lo determinó la justicia, que obligó a la consecionaria a ceder a la mítica cancha de Río de Janeiro. Los primeros 90 minutos serán hoy y la revancha, el próximo martes.

Redacción

Por Redacción

El histórico escenario carioca será sede para la revancha de la Sudamericana. (Archivo)

El histórico escenario carioca será sede para la revancha de la Sudamericana. (Archivo)

Luego de varios capítulos, la novela llegó a su fin y el partido de vuelta entre Vasco da Gama y Boca, por la semifinal de la Copa Sudamericana, será en el Maracaná. El equipo carioca recurrió a la justicia para destrabar la situación y llegó el visto bueno para hacer de local en el mítico estadio de Río de Janeiro.

El fallo, que fue firmado por el juez Joaquim Domingos de Almeida Neto y publicado este martes 13 a la mañana, dejó sin efecto una medida anterior y obligó a la concesionaria Fla-Flu Serviços S/A a poner a disposición el histórico escenario brasileño. El consorcio que maneja Maracaná todavía puede apelar la decisión.

El documento oficial

En el documento que trascendió esta mañana se establece: «Reconsidero la decisión anterior y desestimo la medida cautelar solicitada, restableciendo la decisión dictada en el proceso de apelación que concedió la medida cautelar, ordenando a Fla-Flu Serviços S/A poner a disposición el Estádio Jornalista Mário Filho – Maracanã para el partido Vasco x Boca Juniors, el día 20 de octubre de 2026, a las 21:30 horas».

Uno de los aspectos determinantes fue la venta de más de 46.000 entradas por parte del conjunto carioca. El tribunal consideró que modificar la sede a pocos días del compromiso podía generar complicaciones de seguridad, especialmente por el traslado de los hinchas y los antecedentes de enfrentamientos entre ambas parcialidades.

Esta noche va la primera semifinal

La serie camino a la final se pondrá en marcha esta noche en La Bombonera. Boca, sin Leandro Paredes, tratará de hacer la diferencia ante un Vasco que llegó a Buenos Aires con la meta de dejar la serie abierta y definirla en Río. No será en su casa, el San Januario, pero sí en el Maracaná, escenario de una gran cantidad de batallas continentales y mundiales.


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Luego de varios capítulos, la novela llegó a su fin y el partido de vuelta entre Vasco da Gama y Boca, por la semifinal de la Copa Sudamericana, será en el Maracaná. El equipo carioca recurrió a la justicia para destrabar la situación y llegó el visto bueno para hacer de local en el mítico estadio de Río de Janeiro.

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