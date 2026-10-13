La novela llegó a su fin: Vasco da Gama-Boca será en el estadio Maracaná

Luego de varios capítulos, la novela llegó a su fin y el partido de vuelta entre Vasco da Gama y Boca, por la semifinal de la Copa Sudamericana, será en el Maracaná. El equipo carioca recurrió a la justicia para destrabar la situación y llegó el visto bueno para hacer de local en el mítico estadio de Río de Janeiro.

El fallo, que fue firmado por el juez Joaquim Domingos de Almeida Neto y publicado este martes 13 a la mañana, dejó sin efecto una medida anterior y obligó a la concesionaria Fla-Flu Serviços S/A a poner a disposición el histórico escenario brasileño. El consorcio que maneja Maracaná todavía puede apelar la decisión.

El documento oficial

En el documento que trascendió esta mañana se establece: «Reconsidero la decisión anterior y desestimo la medida cautelar solicitada, restableciendo la decisión dictada en el proceso de apelación que concedió la medida cautelar, ordenando a Fla-Flu Serviços S/A poner a disposición el Estádio Jornalista Mário Filho – Maracanã para el partido Vasco x Boca Juniors, el día 20 de octubre de 2026, a las 21:30 horas».

Uno de los aspectos determinantes fue la venta de más de 46.000 entradas por parte del conjunto carioca. El tribunal consideró que modificar la sede a pocos días del compromiso podía generar complicaciones de seguridad, especialmente por el traslado de los hinchas y los antecedentes de enfrentamientos entre ambas parcialidades.

Esta noche va la primera semifinal

La serie camino a la final se pondrá en marcha esta noche en La Bombonera. Boca, sin Leandro Paredes, tratará de hacer la diferencia ante un Vasco que llegó a Buenos Aires con la meta de dejar la serie abierta y definirla en Río. No será en su casa, el San Januario, pero sí en el Maracaná, escenario de una gran cantidad de batallas continentales y mundiales.