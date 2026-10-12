Boca Juniors vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones
Sin su capitán, Leandro Paredes, el Xeneize abre la semifinal del certamen ante el conjunto brasileño en La Bombonera. El equipo del Vasco Arruabarrena busca dar el primer paso hacia la final tras eliminar a San Pablo. Los detalles.
Boca inicia una serie de partidos vitales y en la primera función, no contará con Leandro Paredes. Así, golpeado por la ausencia de su capitán, recibirá a Vasco da Gama en la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana. Todavía no se resuelve la localía en el Maracaná y eso mantiene en vilo a los cariocas.
Con el arbitraje del chileno Piero Maza, el Xeneize será local del conjunto brasilero, desde las 21:30, en La Bombonera. La transmisión del duelo será a través de ESPN o DSports. El Vasco tratará de olvidar rápido la lesión de su número 5 y saldrá a buscar una diferencia.
Rodolfo Arruabarrena apostará por la base de la formación habitual, pero deberá realizar un cambio obligado y ajustar cuestiones tácticas. ¿Quién reemplazará a Paredes? Es una gran incógnita. Williams Alarcón ocupó esa posición el viernes, ante Instituto, y jugó un primer tiempo.
Sin embargo, no es la única opción, porque el DT podría retrasar unos metros a Carlos Palacios, para que juegue cerca de los intocables Milton Delgado y Santiago Ascacibar. En ese caso, seguiría en el equipo Sebastián Villa y sería un equipo muy ofensivo.
Del otro lado ya se sabe que no podrá jugar Facundo Colidio, pero sí estarán dos conocidos como Santiago Sosa y Alan Lescano. Además, Pedro Emanuel duda entre Nuno Moreira o Mauricio Hinestroza, quien estuvo cerca de pasar a Boca en enero pasado. Al margen de los nombres, Vasco viene por lo suyo: convertir y dejar la serie encaminada.
Cómo llegan los equipos
Boca dejó en el camino a Sao Paulo en cuartos de final, después de ganar 1-0 en La Bombonera y liquidar la serie con un empate 1-1 en Brasil. En el ámbito doméstico, viene de empatar 2-2 ante Instituto el pasado viernes y está en la pelea en la Tabla Anual y ubicado entre los mejores del Clausura.
Vasco llega a la semifinal después de eliminar a Independiente Santa Fe: empató 0-0 en Colombia y ganó 2-0 en São Januário, con goles de Bruno Duarte y David. Así, regresó a una semifinal continental después de 15 años.
El conjunto dirigido por Pedro Emanuel viene de empatar 0-0 ante Remo y ganó siete de sus últimos once partidos. La racha refleja la recuperación de un equipo que encontró respuestas en las últimas semanas y que intentará trasladar ese crecimiento a la serie continental.
El último antecedente entre Boca Juniors y Vasco da Gama
Boca Juniors y Vasco da Gama vuelven a verse en una competición continental después de 25 años. En 2001, en la fase de grupos de la Copa Mercosur, terminaron 2-2 en los dos cruces, primero con Vasco como local y después en La Bombonera. Ninguno de los dos clasificó a la siguiente instancia, una etapa a la que accedieron en el Grupo A tanto Cerro Porteño de Paraguay como Universidad Católica de Chile.
Copa Sudamericana: los convocados del Vasco Arruabarrena para Boca vs. Vasco da Gama
Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García.
Defensores: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Malcom Braida.
Volantes: Camilo Rey Domenech, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Joaquín Ruíz, Carlos Palacios.
Delanteros: Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez, Enner Valencia.
La formación probable de Boca Juniors para enfrentar a Vasco da Gama en La Bombonera
A. Montero; L. Lozano, L. Di Lollo, F. Herrera, Lautaro Blanco; S. Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios, Alarcón o Villa; Leonel Flores, M. Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
La formación probable de Vasco da Gama para enfrentar a Boca Juniors en La Bombonera
Leo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano, Thiago Mendes; Santiago Sosa, Carlos Gómez, Alan Lescano; Nuno Moreira, Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.
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