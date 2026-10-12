Boca Juniors vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Boca inicia una serie de partidos vitales y en la primera función, no contará con Leandro Paredes. Así, golpeado por la ausencia de su capitán, recibirá a Vasco da Gama en la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana. Todavía no se resuelve la localía en el Maracaná y eso mantiene en vilo a los cariocas.



Con el arbitraje del chileno Piero Maza, el Xeneize será local del conjunto brasilero, desde las 21:30, en La Bombonera. La transmisión del duelo será a través de ESPN o DSports. El Vasco tratará de olvidar rápido la lesión de su número 5 y saldrá a buscar una diferencia.

Rodolfo Arruabarrena apostará por la base de la formación habitual, pero deberá realizar un cambio obligado y ajustar cuestiones tácticas. ¿Quién reemplazará a Paredes? Es una gran incógnita. Williams Alarcón ocupó esa posición el viernes, ante Instituto, y jugó un primer tiempo.

Sin embargo, no es la única opción, porque el DT podría retrasar unos metros a Carlos Palacios, para que juegue cerca de los intocables Milton Delgado y Santiago Ascacibar. En ese caso, seguiría en el equipo Sebastián Villa y sería un equipo muy ofensivo.

Del otro lado ya se sabe que no podrá jugar Facundo Colidio, pero sí estarán dos conocidos como Santiago Sosa y Alan Lescano. Además, Pedro Emanuel duda entre Nuno Moreira o Mauricio Hinestroza, quien estuvo cerca de pasar a Boca en enero pasado. Al margen de los nombres, Vasco viene por lo suyo: convertir y dejar la serie encaminada.

Cómo llegan los equipos

Boca dejó en el camino a Sao Paulo en cuartos de final, después de ganar 1-0 en La Bombonera y liquidar la serie con un empate 1-1 en Brasil. En el ámbito doméstico, viene de empatar 2-2 ante Instituto el pasado viernes y está en la pelea en la Tabla Anual y ubicado entre los mejores del Clausura.

Vasco llega a la semifinal después de eliminar a Independiente Santa Fe: empató 0-0 en Colombia y ganó 2-0 en São Januário, con goles de Bruno Duarte y David. Así, regresó a una semifinal continental después de 15 años.

El conjunto dirigido por Pedro Emanuel viene de empatar 0-0 ante Remo y ganó siete de sus últimos once partidos. La racha refleja la recuperación de un equipo que encontró respuestas en las últimas semanas y que intentará trasladar ese crecimiento a la serie continental.

El último antecedente entre Boca Juniors y Vasco da Gama

Boca Juniors y Vasco da Gama vuelven a verse en una competición continental después de 25 años. En 2001, en la fase de grupos de la Copa Mercosur, terminaron 2-2 en los dos cruces, primero con Vasco como local y después en La Bombonera. Ninguno de los dos clasificó a la siguiente instancia, una etapa a la que accedieron en el Grupo A tanto Cerro Porteño de Paraguay como Universidad Católica de Chile.

Copa Sudamericana: los convocados del Vasco Arruabarrena para Boca vs. Vasco da Gama

Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García.

Defensores: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Malcom Braida.

Volantes: Camilo Rey Domenech, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Joaquín Ruíz, Carlos Palacios.

Delanteros: Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez, Enner Valencia.

La formación probable de Boca Juniors para enfrentar a Vasco da Gama en La Bombonera

A. Montero; L. Lozano, L. Di Lollo, F. Herrera, Lautaro Blanco; S. Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios, Alarcón o Villa; Leonel Flores, M. Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La formación probable de Vasco da Gama para enfrentar a Boca Juniors en La Bombonera

Leo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano, Thiago Mendes; Santiago Sosa, Carlos Gómez, Alan Lescano; Nuno Moreira, Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.