La previa al debut de Pacífico en la Liga Nacional, en la voz de Romina Castro

El Club Pacífico logró un hito histórico para el básquet femenino de la región, y jugará la Liga Nacional en un 2022 repleto de éxitos. Lógicamente, la previa está teñida de mucha ansiedad y expectativa. En este marco, En Eso Estamos de RN RADIO dialogó con una de las protagonistas, Romina Castro.





«Estamos ansiosas, ya queremos que sea mañana. Lo venimos esperando hace mucho tiempo esto», aseguró la jugadora en diálogo con el programa, al tiempo que indicó que «es la Liga Nacional, son los mejores equipos del país. Es una competencia dura, y somos un equipo con jugadoras de experiencia y grandes juveniles que se suman al proyecto».

Respecto a cómo se prepara el plantel y cómo se intensifica la preparación para una competencia de este nivel, señaló que «es un esfuerzo muy grande, entrenamos a veces doble o triple turno. Hay que tener una dieta acorde al desgaste físico, y el esfuerzo es grande. Hay mucho profesionalismo para tomar este compromiso».

Castro también reflexionó que «es muy importante apoyar al equipo, y sobre todo a los talentos juveniles de la zona, que son muchos. Es la posibilidad de jugar una Liga Argentina en casa».

En este sentido también marcó que «la posibilidad de haber jugado el Federal le dio a las chicas la chance de mostrarse a nivel nacional y darse cuenta que pueden ser jugadoras profesionales, hay muchísimo talento. Son jugadoras que están a la altura de las circunstancias para jugar una Liga Nacional, y son muy jóvenes. Hablamos de chicas de entre 17 y 19 años. Y esto le abre las puertas para convencerse que pueden dedicarse al básquet».





Romina se mostró orgullosa por el hecho de que «las mujeres puedan dedicarse profesionalmente al básquet, cobrar un sueldo… Es muy difícil. Tenemos dirigentes que no paran de trabajar un segundo buscando apoyo, entrenadores que laburan a morir todo el día. Ojalá esto sirva para continuar con los proyectos, porque hay muchísimo talento en nuestra zona».

Además, analizó que «en mi época, cuando tenía 17 años, a veces no teníamos recursos para participar de un Argentino. Imaginate hoy poder vivir la mejor liga del país en el club donde me crié. Es algo muy emocionante lo que está pasando. Es admirable, hay muchísima gente que no para de trabajar un segundo para que esto se pueda llevar a cabo. Queremos agradecerles e invitar a todos a que el finde puedan estar en el Viejo Ramírez apoyando al básquet femenino de la zona».

En cuanto al partido, marcó que «el rival de mañana es uno de los más duros a enfrentar. Berazategui viene de ganar 3 veces la Liga, pero nosotras estamos convencidas que estamos a la altura de las circunstancias y estamos preparadas para competir a este nivel. Va a ser un partido duro. Ellas tienen chicas experimentadas y nosotras también, así que el partido va a estar para cualquiera».



Escuchá la nota con Romina Castro en En Eso Estamos:

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.