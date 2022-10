Pacífico ya tiene la fecha para su debut en la Liga Nacional femenina de básquet

El sueño de Pacífico de ser parte de la élite del básquet nacional ya es un hecho. Luego de la confirmar su participación, llegó el momento de la verdad. Éste martes la Asociación de Clubes (AdC) dio a conocer el fixture para la temporada 2022/23 y las Decanas tendrán la oportunidad de dar su primer paso en casa.

El Departamento de Competencias de la AdC confirmó el calendario previsto para un campeonato que tendrá récord de participantes, con 12 equipos que estarán divididos en dos Conferencias: Norte y Sur.

La Zona Sur estará conformada por Pacífico junto a: Berazategui, Ferro, Obras Basket, Unión Florida y Rocamora de Concepción del Uruguay. Mientras que la zona Norte tendrá a: Ameghino de Villa María, Instituto de Córdoba, Montmartre de Catamarca, Olímpico de La Banda, Quimsa de Santiago del Estero y Riachuelo de La Rioja.

El sábado 29 de octubre será el día del inicio de la Liga Femenina y tendrá como escenario al Viejo Ramírez de la capital neuquina. Pacífico debutará en la máxima categoría como local de Berazataegui, que viene de consagrarse campeón en las últimas tres ediciones.

Además, durante la jornada de apertura habrán otros 4 duelos: Ameghino vs Olímpico, Instituto vs Quimsa, Montmartre vs Riachuelo y Rocamora vs Ferro.

Al día siguiente, domingo 30 de octubre, sólo se repetirán 2 de los partidos. Entre ellos estará el cruce entre las Decanas y las defensoras del título.

De esta manera, el elenco que conducirá Sergio Bellandi ya tiene confirmada su hoja de ruta para una temporada que será histórica para el básquet regional. Luego de los dos partidos en casa, llegará el momento de los viajes. El sábado 5 de noviembre visitarán a Ferro y el 6 del mismo mes chocarán, otra vez, con Berazategui.

Luego, el sábado 12 y el domingo 13, las aurinegras serán locales de Obras Basket.

Con respecto al formato de disputa, la AdC informó que cada plantel disputará un total de 20 partidos durante la etapa regular, que culminará el domingo 12 de febrero del 2023. En ese periodo se producirán hasta 4 duelos ante el mismo rival de su división. Luego será el turno de los playoffs.