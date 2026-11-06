La probable formación de Boca vs. Defensa y Justicia, por la definición de la tabla anual

Rodolfo Arruabarrena solo tiene una duda en la formación de Boca para recibir a Defensa y Justicia. (Foto: @bocajrs)

Boca se prepara para recibir a Defensa y Justicia este sábado, desde las 17:30, en La Bombonera, con el objetivo de cerrar la fase regular del torneo Clausura con una victoria que le permita quedarse con el primer puesto de la tabla anual y consagrarse campeón de la Liga. Para eso, Rodolfo Arruabarrena ya tiene prácticamente definido el equipo y mantiene una sola incógnita en la formación.

La principal duda del entrenador está en el ataque: Alan Velasco o Leonel Flores. Ambos se disputan un lugar para acompañar a Miguel Merentiel y Sebastián Villa, quien parece haberse ganado definitivamente su lugar entre los titulares.

El colombiano atraviesa un gran momento y viene de repartir asistencias en tres partidos consecutivos: ante Vasco da Gama, Independiente y River. Su buen presente lo posicionan como una fija para recibir al Halcón.

Por lo demás, el Vasco mantendría la base del equipo que se impuso en el Superclásico. La defensa y el mediocampo no presentan dudas, más allá de que Facundo Herrera y Milton Delgado tienen cuatro amarillas y podrían perderse los octavos de final si reciben una más. Ayrton Costa también está en esa situación.

Tomás Aranda volverá a estar entre los convocados, luego de poco más de dos meses de recuperación por una fractura en el peroné derecho. Por su parte, Rodrigo Battaglia será preservado tras sentir una molestia en el tendón de Aquiles, que fue operado en febrero.

Boca depende de sí mismo y buscará dar la vuelta en su casa. Una victoria le permitirá asegurar ese objetivo sin depender de los resultados de Argentinos Juniors y Rosario Central, los otros equipos con posibilidades de consagrarse, que en simultáneo recibirán a Huracán y Estudiantes de Río Cuarto, respectivamente.

La probable formación de Boca vs. Defensa y Justicia

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.