Trenzas hojaldradas como las de panadería: el secreto para que salgan doradas y crocantes

Doradas, crocantes, con capas de hojaldre y una cubierta de azúcar irresistible. Las trenzas son una de esas facturas tradicionales de panadería que resultan ideales para acompañar el mate, el café con leche o una merienda de fin de semana.

Aunque parecen difíciles de preparar, hacer trenzas caseras como las de panadería es mucho más sencillo de lo que parece. La receta compartida por el canal de cocina Miel House utiliza ingredientes económicos y una técnica de plegado que permite conseguir su característica textura hojaldrada.

Trenzas caseras como las de panadería: los ingredientes que necesitás

Esta preparación permite obtener aproximadamente 19 trenzas grandes, aunque la cantidad dependerá del tamaño de las tiras.

Para la masa:

500 gramos de harina 000 o 0000.

2 cucharaditas de sal al ras.

1 cucharada de azúcar.

1 cucharadita de levadura seca (3 gramos aproximadamente) o 10 gramos de levadura fresca.

250 mililitros de agua a temperatura ambiente.

Para el empaste hojaldrado:

100 gramos de materia grasa (pueden ser 75 gramos de grasa vacuna y 25 gramos de manteca).

2 cucharadas de harina.

Para el almíbar y la terminación:

¾ de taza de agua.

¾ de taza de azúcar.

Azúcar extra para espolvorear.

Una pizca de sal.

Cómo hacer trenzas caseras paso a paso

1. Preparar la masa. En un recipiente grande, colocar la harina, la sal, el azúcar y la levadura. Mezclar bien e incorporar el agua de a poco hasta formar una masa firme.

2. Amasar y dejar descansar. Llevar la preparación a una mesada enharinada y amasar hasta obtener un bollo liso. Colocarlo en un recipiente, cubrirlo y dejarlo descansar entre 30 minutos y una hora.

3. Preparar el almíbar. Mientras descansa la masa, colocar el agua y el azúcar en una ollita. Cocinar a fuego bajo y, cuando comience a hervir, mantener la cocción durante cinco minutos. Retirar y dejar enfriar.

4. Hacer el empaste. Mezclar la grasa y la manteca blandas con las dos cucharadas de harina hasta obtener una pasta homogénea y fácil de untar.

5. Estirar la masa. Con un palo de amasar, formar un rectángulo sobre la mesada enharinada. Distribuir el empaste de manera uniforme sobre toda la superficie.

6. Realizar los pliegues. Doblar la masa en tres partes, como si fuera una carta. Estirar ligeramente y repetir el mismo procedimiento una vez más. Este paso es fundamental para formar las capas del hojaldre.

7. Llevar a la heladera. Envolver la masa en papel film y refrigerar entre 30 minutos y una hora para que tome consistencia y resulte más fácil de trabajar.

8. Cortar y dar forma. Estirar nuevamente hasta lograr un espesor de poco menos de un centímetro. Cortar tiras de aproximadamente dos centímetros de ancho y retorcer cada una sobre sí misma para conseguir la forma característica de las trenzas.

9. Hornear. Colocar las piezas en una placa previamente engrasada, presionando los extremos para que no se desenrollen. Cocinar en horno precalentado a 200 °C durante aproximadamente 25 a 30 minutos, o hasta que estén bien doradas.

10. Darles el toque de panadería. Apenas salen del horno, pincelar las trenzas calientes con el almíbar frío y espolvorear generosamente con azúcar mezclada con una pizca de sal.

Dejar enfriar para que desarrollen su textura crocante.

El secreto para que las trenzas queden hojaldradas y crocantes como las de panadería

La clave está en el empaste y en los pliegues de la masa. La combinación de materia grasa y harina permite formar capas que, durante la cocción, se separan y generan la textura característica de esta factura.

Para conseguir un buen resultado, es importante tener en cuenta tres detalles.

Primero, la masa debe ser firme y no demasiado húmeda. Si queda muy blanda, será más difícil estirarla y trabajar los pliegues.

Segundo, el empaste tiene que estar blando, pero no líquido. De esta manera, se distribuye de forma pareja sin escaparse por los bordes.

Por último, el descanso en la heladera es fundamental. El frío ayuda a mantener las capas de grasa y masa diferenciadas, favoreciendo el hojaldrado durante el horneado.

El truco de panadería para que queden brillantes y con azúcar crocante

Además del hojaldre, uno de los detalles que distingue a las trenzas es su terminación dulce.

El secreto consiste en pincelarlas con almíbar apenas salen del horno, cuando todavía están calientes.

Este paso aporta brillo y permite que el azúcar se adhiera mejor a la superficie.

La receta también incorpora un pequeño truco: agregar una pizca de sal al azúcar de la cobertura. Ese contraste ayuda a equilibrar el dulzor y realzar el sabor.

Cómo conservar las trenzas caseras para que no pierdan su textura

Las trenzas son especialmente ricas el mismo día de su preparación, cuando el hojaldre está fresco y crocante.

Una vez frías, pueden guardarse en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante uno o dos días, siempre en un lugar fresco y seco.

Si pierden parte de su textura, se pueden calentar unos minutos en horno moderado para recuperar algo de crocancia.

Con una masa sencilla, un buen empaste y algunos pliegues, es posible preparar en casa unas trenzas doradas y hojaldradas, muy parecidas a las que se consiguen en las panaderías.