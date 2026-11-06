Elecciones 2027: un sector del Justicialismo de Río Negro presentó «Provincia con Patria»

La senadora nacional Ana Marks y los legisladores provinciales Leandro García y Daniel Belloso presentaron «Provincia con Patria», una convocatoria abierta y participativa «para la construcción de un proyecto de provincia en Río Negro».

Según explicaron la propuesta ofrece una base de equipos y propuestas para que la precandidata María Emilia Soria, «o quien resulte candidato o candidata de Fuerza Patria», la militancia y la dirigencia puedan trabajar «entre todos» sobre esos enunciados «rumbo a 2027».

García y Belloso serán los encargados de convocar y coordinar esta primera etapa, junto a otros legisladores y dirigentes rionegrinos y la iniciativa se inspiró en un pedido del ex senador nacional Martín Doñate para empezar a armar equipos técnicos, políticos y de gestión.

Belloso contó que recibieron la propuesta de Doñate, quien afirmó que «un candidato o una candidata gana cuando llega con equipos, con propuestas y con un proyecto de provincia en la cabeza y en el corazón, con un diseño claro de adónde quiere llevar a Río Negro, y por eso hay que ponerse a trabajar ya».

«Cuando Martín nos acercó la propuesta no dudamos. Hay que ponerse en marcha ya, convocar desde ahora y empezar a tomar contacto, y la mejor manera es con propuestas que inspiren a las rionegrinas y a los rionegrinos, a los compañeros y a la militancia a sentirse convocados y a trabajar en los temas que cada uno quiera aportar. Vienen tiempos muy vertiginosos y con elecciones en 2027», señaló el titular del bloque PJ-Nuevo Encuentro.

Por su parte la senadora Marks explicó que el nombre de la propuesta «es también una definición política» porque «el actual gobierno provincial nos propone un provincialismo sin patria, que es una expresión de la disolución nacional. Nosotros creemos y sostenemos un verdadero federalismo. Somos parte de un país, de un himno, de una bandera y de una historia argentina, y queremos ser una provincia con patria».

García dijo que «Río Negro tiene con qué» pero «lo que hace falta es que la riqueza de esta tierra trabaje para los rionegrinos y que el voto para sacar a Milei empiece en la elección provincial. Acá hay que poner liderazgo, con conciencia política, con conciencia histórica y con la valentía y el coraje que necesitan estos tiempos, para llevar adelante una transformación que ponga a Río Negro como modelo de gestión y como faro para toda la Patagonia Argentina».

La propuesta de «Provincia con Patria»

Algunos de los puntos establecidos:

Federalismo de verdad. La Nación tiene que cumplir con sus responsabilidades, hacer las obras e invertir los recursos que le corresponden, y la provincia no puede canjear la dignidad de los argentinos por una rotonda que nunca se termina.

Impulsar el agregado de valor en industria hidrocarburífera, para que la riqueza de los recursos naturales se transforme en más empleo rionegrino, desarrollo industrial y producción de insumos locales.

Plan de Desendeudamiento para trabajadores públicos y privados, acompañado de una política de recomposición salarial que recupere el poder adquisitivo.

Una «tarifa rionegrina» que ponga la energía de las represas que la provincia cobre en especie, y el gas de su subsuelo, primero en la boleta de los hogares, los productores y las pymes.

Un plan integral de acceso a la tierra y a los servicios públicos esenciales, con relevamiento de las tierras ociosas, escrituras, lotes con servicios y agua, luz, gas y cloacas para los 240 barrios populares, y un plan de asfalto y cordón cuneta para todas las localidades, a cargo de Vialidad Rionegrina y de consorcios de municipios con maquinaria vial propia.

Creación de un Ministerio de Comercialización y Desarrollo Productivo que reordene las áreas dispersas del Estado y ponga la venta en el centro, para ayudar a productores, industriales y emprendedores a vender lo que Río Negro ya sabe producir.

Creación de la Empresa Rionegrina de Alimentos, con participación estatal y mixta, pensada para la Patagonia y para el país, que le compre al productor, industrialice su producción y tenga a la compra pública como primer cliente.

Una reforma educativa con Escuelas Laboratorio, tres para empezar, orientadas a la inteligencia artificial, la robótica y las nuevas tecnologías, y un polo tecnológico Bariloche-Valle que parta de INVAP, el Balseiro y las universidades.

Un Plan Ramón Carrillo de salud móvil que llegue a los parajes del interior y la refundación del IPROSS, con los afiliados adentro.