Pensiones No Contributivas ANSES: qué documentación presentar y cómo evitar la suspensión en 60 días

La Secretaría Nacional de Discapacidad, en articulación con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), avanzó con la aplicación de la Resolución 3702/2026, mediante la cual dispuso la suspensión preventiva de 4.329 Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral, acumulando un total de 26.141 prestaciones interrumpidas en las últimas semanas por la falta de presentación oportuna de documentación clínica y certificados de aptitud laboral.

Este proceso administrativo que afecta a beneficiarios de las Pensiones No Contributivas, desencadenado luego de que la Cámara Federal de Tucumán revocara una medida cautelar dictada en Catamarca que mantenía vigentes los cobros de forma provisoria, exige a los titulares acreditar fehacientemente su condición de salud mediante estudios diagnósticos vigentes, debiendo responder dentro de una ventana perentoria de 60 días corridos para evitar la baja definitiva del ingreso asistencial.

ANSES: qué documentación exige la Secretaría de Discapacidad para no suspender las Pensiones No Contributivas

Para justificar la continuidad de la prestación económica ante las comisiones evaluadoras oficiales, los beneficiarios deben reunir y presentar un conjunto estricto de constancias sanitarias:

Certificado Médico Oficial (CMO) digitalizado : debe encontrarse emitido por un establecimiento sanitario público nacional, provincial o municipal, con firma digital del profesional interviniente y código de validación de la autoridad de salud correspondiente.

: debe encontrarse emitido por un establecimiento sanitario público nacional, provincial o municipal, con firma digital del profesional interviniente y código de validación de la autoridad de salud correspondiente. Historia clínica completa y actualizada : un resumen médico detallado que describa la patología de base, la evolución del cuadro, los tratamientos terapéuticos recibidos y la respuesta farmacológica en el último año.

: un resumen médico detallado que describa la patología de base, la evolución del cuadro, los tratamientos terapéuticos recibidos y la respuesta farmacológica en el último año. Estudios complementarios de diagnóstico : informes de laboratorio, radiografías, resonancias magnéticas, tomografías computadas o evaluaciones neurocognitivas recientes (con una antigüedad que no supere los seis meses de realización), que certifiquen de manera objetiva la merma de la capacidad de trabajo.

: informes de laboratorio, radiografías, resonancias magnéticas, tomografías computadas o evaluaciones neurocognitivas recientes (con una antigüedad que no supere los seis meses de realización), que certifiquen de manera objetiva la merma de la capacidad de trabajo. Constancia de porcentaje de incapacidad laboral : evaluaciones funcionales que acrediten una disminución laboral de al menos el 66%, parámetro legal exigido por el régimen no contributivo nacional.

: evaluaciones funcionales que acrediten una disminución laboral de al menos el 66%, parámetro legal exigido por el régimen no contributivo nacional. DNI y acreditación socioeconómica: copia legible del documento de identidad vigente y manifestación de bienes que confirme la ausencia de ingresos registrados incompatibles en el grupo conviviente.

Cómo saber si mi pensión está alcanzada: notificaciones de ANSES y el listado público

La identificación de las personas afectadas presenta una dificultad técnica, que obliga a extremar las precauciones domiciliarias:

La reserva del Anexo I : el artículo 1 de la Resolución 3702/2026 identifica a los titulares observados bajo el expediente reservado IF-2026-106551201-APN-SSPAYA#MS, el cual no fue publicado de forma abierta en el Boletín Oficial para resguardar el secreto fiscal y los datos de salud de los ciudadanos.

: el artículo 1 de la Resolución 3702/2026 identifica a los titulares observados bajo el expediente reservado IF-2026-106551201-APN-SSPAYA#MS, el cual no fue publicado de forma abierta en el para resguardar el secreto fiscal y los datos de salud de los ciudadanos. Notificaciones individuales : la autoridad de aplicación instruyó cursar notificaciones fehacientes mediante cartas documento o cédulas postales dirigidas al domicilio real declarado, por lo que resulta imprescindible mantener actualizados los teléfonos y direcciones en el portal Mi ANSES .

: la autoridad de aplicación instruyó cursar notificaciones fehacientes mediante cartas documento o cédulas postales dirigidas al domicilio real declarado, por lo que resulta imprescindible mantener actualizados los teléfonos y direcciones en el portal . El plazo legal de 60 días corridos : el cómputo para presentar la documentación médica y apelar la suspensión corre estrictamente a partir del día siguiente a la recepción formal de la notificación postal o digital.

: el cómputo para presentar la documentación médica y apelar la suspensión corre estrictamente a partir del día siguiente a la recepción formal de la notificación postal o digital. Desfase en los sistemas bancarios: dado que las suspensiones se firmaron con posterioridad al cierre de liquidaciones mensuales de ANSES, muchos beneficiarios verán reflejada una fecha de pago en su pantalla para noviembre 2026, aunque los fondos en el banco podrían permanecer retenidos si el expediente ya cuenta con orden de bloqueo.

Canales habilitados para el descargo: dónde entregar los papeles y por qué no concurrir a ANSES

Para evitar demoras administrativas y traslados innecesarios, los trámites de descargo se gestionan en dependencias específicas: