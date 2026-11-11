La programación de la última fecha del Clausura: Deportivo Roca y Atlético Regina van por el título

Este jueves comenzará a disputarse la 13° y última fecha del torneo Clausura de la Liga Confluencia, que tendrá una definición apasionante. Deportivo Roca y Atlético Regina llegan como líderes, con 26 puntos, y buscarán consagrarse campeones ante su gente. Los dos encuentros se jugarán en simultáneo, desde las 21:30.

Por un lado, el Naranja recibirá a Cimac en el estadio Luis Maiolino. El Celeste aseguró su permanencia en la última jornada y ocupa el 11° puesto del Clausura, con 13 unidades.

Por su parte, el Albo, que va por el tricampeonato, será local frente a San Martín de Cipolletti, que también garantizó su continuidad en Primera para la próxima temporada. El conjunto cipoleño está 13° en el certamen, con 9 puntos.

Deportivo Roca y Atlético Regina son los únicos equipos con posibilidades de quedarse con el título. Si ambos ganan, terminarán igualados en la cima y deberán disputar un partido desempate en cancha neutral, con fecha a confirmar.

La jornada del jueves también tendrá otros dos adelantos. Desde las 18, Cipolletti (10° con 14 puntos) recibirá a Petroleros Pampeanos (3° con 20), mientras que Unión (6° con 17) será local de La Amistad (4° con 19) a partir de las 21:30.

Los partidos por la permanencia van el domingo

La última fecha continuará el domingo con tres encuentros determinantes en la lucha por evitar el descenso. Los partidos se disputarán en simultáneo, desde las 15.

Unión Deportiva Catriel, que ocupa el 13° puesto de la tabla anual con 25 puntos, visitará a Fernández Oro, que ya perdió la categoría tras caer 3-1 ante Petroleros Pampeanos en la jornada anterior. El Trueno Verde quedó último, con 20 unidades, y jugará en la zona Ascenso durante la próxima temporada.

Sin embargo, a la Depo no le alcanzará solamente con ganar para asegurar su permanencia. También deberá esperar otros resultados, especialmente el de Círculo Italiano (26), que recibirá a Argentinos del Norte en el Dante Vesprini. El conjunto reginense depende de sí mismo y, si consigue los tres puntos, continuará en Primera.

El otro partido clave será el que protagonizarán Deportivo Huergo y Pillmatún, ambos con 28 unidades en la tabla anual. Los dos tienen asegurado, al menos, un lugar en el repechaje por la permanencia. Si empatan, garantizarán su continuidad en la zona Campeonato.

En cambio, si hay un ganador, el equipo que pierda podría quedar involucrado en un desempate por el segundo descenso. Para que eso ocurra, Catriel deberá vencer a Fernández Oro y alcanzar los 28 puntos.

En cuanto a los ascensos, San Isidro y Chichinales aseguraron su lugar en la Primera División para la temporada 2027. Además, el Social se consagró campeón del torneo Clausura de la zona Ascenso.

Así está la tabla general de la zona Campeonato

Atlético Regina (56) Deportivo Roca (54) La Amistad (40) Argentinos del Norte (37) Cipolletti (34) Unión (34) Petroleros Pampeanos (34) Cimac (31) San Martín (29) Pillmatún (28) Deportivo Huergo (28) Círculo Italiano (26) Catriel (25) Fernández Oro (20)

Las posiciones del torneo Clausura