Cosecha histórica: la Asociación Taekwon-Do Sur arrasó en el Provincial de Neuquén con 22 medallas

Los representantes de la Asociación Taekwondo-Do Sur se destacaron en el torneo provincial realizado en El Chocón. (Fotos Gentileza)

La Asociación Taekwon-Do Sur brilló en el Campeonato Provincia de Neuquén, que se disputó en El Chocón, con una cosecha histórica de 22 medallas. La delegación de la escuela con base en General Roca completó una actuación perfecta en el certamen al lograr que sus 11 competidores subieran al podio, alcanzando un promedio de dos preseas por atleta bajo la dirección técnica de los instructores Romina Andaluz, Nicolás Utreras y Gonzalo Utreras.

El torneo, que reunió a destacados exponentes de las provincias de Río Negro y Neuquén, sirvió como escenario para consolidar el gran presente institucional y deportivo de la escuela roquense.

Desde la comisión directiva de la entidad expresaron su profundo orgullo por el compromiso de la delegación y extendieron un agradecimiento especial a los familiares que acompañaron y apoyaron a la delegación rionegrina durante toda la jornada de competencia.

Un gran rendimiento de la Asociación Taekwon-Do Sur

El desglose del medallero general para la Asociación Taekwon-Do Sur arrojó un contundente saldo de 10 medallas de oro, 4 de plata y 8 de bronce. Entre las actuaciones más destacadas sobresalieron los dobletes dorados de Francesca Valentina Romero Jensen, Uma Valentina Coliqueo y Ciro Andrés Leiva, quienes se consagraron campeones provinciales tanto en la modalidad de Forma como en Lucha.

El detalle completo de los resultados individuales es el siguiente:

Francesca Romero Jensen: 🥇 Oro en Forma / 🥇 Oro en Lucha

🥇 Oro en Forma / 🥇 Oro en Lucha Valentina Coliqueo Uma: 🥇 Oro en Forma / 🥇 Oro en Lucha

🥇 Oro en Forma / 🥇 Oro en Lucha Andrés Leiva: 🥇 Oro en Forma / 🥇 Oro en Lucha

🥇 Oro en Forma / 🥇 Oro en Lucha Lázaro Luna Lagos, : 🥉 Bronce en Forma / 🥇 Oro en Lucha

🥉 Bronce en Forma / 🥇 Oro en Lucha Gisela Lafuente: 🥈 Plata en Forma / 🥇 Oro en Lucha

🥈 Plata en Forma / 🥇 Oro en Lucha Atenea Zapata: 🥉 Bronce en Forma / 🥇 Oro en Lucha

🥉 Bronce en Forma / 🥇 Oro en Lucha Nicolás Velázquez: 🥇 Oro en Forma / 🥈 Plata en Lucha

🥇 Oro en Forma / 🥈 Plata en Lucha Nicolás Utreras: 🥇 Oro en Forma / 🥉 Bronce en Lucha

🥇 Oro en Forma / 🥉 Bronce en Lucha Jesús Ferreira: 🥈 Plata en Forma / 🥈 Plata en Lucha

🥈 Plata en Forma / 🥈 Plata en Lucha Francisco Astorga: 🥈 Plata en Forma / 🥉 Bronce en Lucha

🥈 Plata en Forma / 🥉 Bronce en Lucha Elena Luna Lagos, : 🥉 Bronce en Forma

Con estos resultados, la entidad ratifica su constante evolución en el circuito regional de Taekwon-Do ITF, sumando roce competitivo de primer nivel y proyectando un gran cierre de año deportivo para todo su plantel de atletas.