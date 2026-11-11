Advierten por explosiones en un yacimiento de yeso en Roca este miércoles: a qué hora

La empresa Minera Cholino informó que este miércoles 11 de noviembre se realizarán voladuras en su yacimiento de yeso, ubicado al norte de Roca. Las explosiones están previstas entre las 16 y las 18.

El aviso fue difundido por la Municipalidad para advertir a los vecinos de distintos sectores de la ciudad ante la posibilidad de escuchar detonaciones durante el desarrollo de los trabajos.

Voladuras en Roca: dónde está ubicado el yacimiento de yeso de Cholino

Las tareas se llevarán adelante en la cantera de yeso que la empresa tiene en la zona norte de Roca. Se trata de una actividad que consiste en realizar trabajos de fractura de rocas mediante el empleo de explosivos.

La comunicación busca evitar que los estallidos generen preocupación entre quienes viven en las inmediaciones, así como otros barrios de la ciudad.

La Municipalidad emitió un comunicado para evitar preocupación en los vecinos.

La trayectoria de Minera José Cholino en Roca

En su página oficial, la Municipalidad cuenta que Minera José Cholino e Hijos SRL es una empresa familiar fundada en 1984, dedicada a la exploración, extracción, procesamiento y comercialización de minerales industriales y rocas de aplicación.

La firma, señalan, cuenta con establecimientos en Río Negro, La Pampa y Neuquén. Entre los materiales con los que trabaja se encuentran las bentonitas sódicas y cálcicas, el yeso, la diatomita y la piedra laja.

Sus productos abastecen a distintas actividades, entre ellas la industria petrolera, la construcción y la fundición. También tiene una planta en el Parque Industrial I de Roca, ubicada en Vinter 3002.