Avanza la licitación para repavimentar siete kilómetros de la Ruta 151 en Río Negro

Río Negro se apresta a concretar la primera licitación de trabajos de la Ruta 151.

El gobierno de Río Negro, luego de hacerse efectivo el traspaso del tramo entre el kilómetro 109 y el límite con La Pampa de la Ruta 151, colocará colocará 47.000 metros cuadrados de nueva carpeta asfáltica.

Si se plantea esta superficie en forma lineal en esta ruta ahora bajo control provincial, representa la repavimentación de aproximadamente 7 kilómetros, dependiendo del grosor.

Según se informó desde la Provincia, se harán trabajos de fresado, bacheo y reconstrucción de banquinas.

El Gobierno de Río Negro y Nación firmaron a finales del mes pasado las actas de toma de posesión parcial de más de 300 kilómetros de las rutas nacionales 22 y 151.

Para concretar esta obra ya se presentaron tres ofertas. Además, la Provincia ya trabaja sobre un tramo de la Ruta 151, con bacheo en sectores críticos, a través de personal y maquinaria de Vialidad Rionegrina, con fondos propios y a la espera de las obras de mayor envergadura.

De esta manera, Río Negro produce y aplica el material para reparar los puntos más comprometidos, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y reducir los riesgos para quienes circulan por la ruta, fundamental para la producción y conexión regional y provincial.

Qué obras se harán

A partir del relevamiento técnico que realizó Vialidad Rionegrina, se detectó que el sector comprendido entre los kilómetros 120 y 140 presenta un deterioro crítico de la calzada, con deformaciones excesivas, baches superficiales y banquinas descalzadas.

Las tareas comenzarán con el fresado superficial de 2.500 metros cuadrados, que retira una capa de 1,5 centímetros de asfalto para eliminar crestas e irregularidades que afectan la suavidad de la ruta, sin comprometer la estructura de la carpeta.

Luego se hará el fresado de la carpeta existente en 35.000 metros cuadrados, con la remoción del asfalto en sectores con crestas de gran magnitud o deformaciones severas, para recuperar el perfil de la calzada y dejar una superficie uniforme y estable.

Se realizará también el bacheo superficial de 3.500 metros cuadrados, que repara los deterioros localizados de la capa de rodadura sin intervenir capas inferiores, y se colocarán 47.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica en caliente, lo que permitirá devolver a la calzada una superficie segura, durable y con buena adherencia.

Las banquinas, que hoy presentan descalce, serán rehechas. Se construirá un terraplén de 10.000 metros cúbicos con compactación controlada, que servirá de base estable, y luego se ejecutarán las banquinas con 3.000 metros cúbicos de suelo seleccionado. De esta manera se brinda apoyo lateral al pavimento, se mejora el drenaje y se facilitan las maniobras de emergencia.

Los montos que presupuestaron las tres empresas

Para ejecutar los trabajos se presentaron Ribeiro SRL con $3.945.575.463 (USD 2.513.105) ; CECO SA con $4.146.465.627 (US$ 2.641.060); e Ingeniería y Arquitectura con $4.308.953.737 (US$ 2.744.556). Está previsto que los trabajos comiencen en la segunda quincena de noviembre y tendrán un plazo de ejecución de 90 días.

En paralelo, la Provincia avanzará con la transferencia a Vialidad Rionegrina del contrato vigente de Vialidad Nacional en la Ruta 151, entre los kilómetros 3,5 y 109. Así, el trabajo sobre este corredor se desarrolla en etapas: la respuesta inmediata con equipos propios, la obra de emergencia ahora y, luego, las intervenciones de mayor alcance.

La recuperación de este tramo de la Ruta Nacional 151 reforzará la seguridad vial y permitirá seguir consolidando el desarrollo de la región, en un corredor estratégico para la actividad hidrocarburífera y el transporte vinculado a la producción. Con planificación y hechos concretos, la Provincia se hace cargo de las rutas nacionales y garantiza mejores condiciones para quienes viven, trabajan y producen en Río Negro.

Los tramos que se traspasaron a Río Negro

Ruta Nacional 22

Puente sobre el río Colorado–Choele Choel: 138,35 kilómetros. Se extiende desde el kilómetro 857,16 hasta el 995,50.

138,35 kilómetros. Se extiende desde el kilómetro 857,16 hasta el 995,50. Choele Choel–Chichinales: 141,36 kilómetros. Comprende desde el kilómetro 997,74 hasta el 1.137,85.

141,36 kilómetros. Comprende desde el kilómetro 997,74 hasta el 1.137,85. Calle Salto, en Cipolletti–puente Cipolletti-Neuquén: 3,51 kilómetros. Va desde el kilómetro 1.212,34 hasta el 1.215,70.

3,51 kilómetros. Va desde el kilómetro 1.212,34 hasta el 1.215,70. Acceso a Fernández Oro–Parque Industrial de Cipolletti: 10,02 kilómetros. Se extiende desde el kilómetro 1.202,32 hasta el 1.212,34.



Ruta Nacional 151