Diego Koopmann será candidato a intendente en Zapala y se lanza por la sucesión de su hermano

La convocatoria a elecciones en Neuquén aceleró los tiempos de la política local, tanto a nivel provincial como municipal, que de a poco se va perfilando para la campaña rumbo al 14 de febrero de 2027.

Una de las ciudades que renovará autoridades esa fecha será Zapala, donde hoy quedó confirmada la candidatura a intendente de Diego Koopmann, hermano del actual intendente, Carlos Koopmann.

El lanzamiento fue oficializado en redes sociales por la senadora Julieta Corroza, presidenta de Comunidad, el espacio que respaldará la postulación.

El mensaje de Julieta Corroza

En su mensaje, la exministra de Rolando Figueroa escribió: «Bienvenido Diego Koopmann a Comunidad! Es un orgullo que nos representes como candidato a Intendente en la Ciudad de Zapala».

«Nos llena de entusiasmo que sigamos construyendo este proyecto con personas que quieren a su ciudad y a nuestra provincia. A Neuquén lo defendemos entre todos!», agregó .

El texto estuvo acompañado por una foto en la que aparece el dirigente acompañado por el gobernador y la legisladora.

Zapala está gobernada desde 2020 por Carlos Koopmann. Ante la imposibilidad de reelegir, el intendente, que llegó a ese cargo por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), comenzó a trabajar para lograr la continuidad del oficialismo, ahora bajo los colores de Comunidad.

Bienvenido Diego Koopmann a Comunidad! Es un orgullo que nos representes como candidato a Intendente en la Ciudad de Zapala. Nos llena de entusiasmo que sigamos construyendo este proyecto con personas que quieren a su ciudad y a nuestra provincia. A Neuquén lo defendemos entre todos! 💪🏻 — Julieta Corroza (@julietacorroza) November 11, 2026

Quién es Diego Koopmann, el candidato de Comunidad en Zapala

Diego Koopmann nació en Zapala, tiene 49 años y es abogado, profesión que llevó a ingresar a la Policía de Neuquén con el grado de subcomisario. Antes trabajó en una empresa de su familia, conocida en la localidad, y en la secretaría de Minas, a través de la cual llegó a la administración pública.

De perfil bajo, su historia también está ligada a la del club Unión de Zapala, donde su padre, Carlos Koopmann, ejerció como presidente en más de una oportunidad.

El escenario para la intendencia en 2027

La disputa electoral en la localidad del centro de la provincia ya tiene otros candidatos. Semanas atrás oficializó su postulación por Primero Neuquén Diego Villegas, quien ya compitió por el cargo en ocasiones anteriores.

Esta propuesta también recibió el acompañamiento de otros espacios, como Fuerza Libertaria, sello identificado con la familia Eguia.

La intención es que ambas candidaturas, sin embargo, tributen para la reelección del gobernador Rolando Figueroa, quien todo indica buscará un segundo mandato el próximo 14 de febrero.

Las elecciones confirmarían, además, la salida del MPN de una intendencia clave. El partido, histórico en la provincia, viene de renovar autoridades y la versión más extendida es que no participará del turno electoral en 2027, al menos con la formalidad de su sello.

A la ecuación también habrá que sumar lo que defina el resto del arco político, todavía en etapa de preparativos.

Recientemente La Libertad Avanza extendió su presencia en la ciudad donde abrió una oficina partidaria. El Frente Grande, por su parte, también tiene interés en la pulseada por el municipio. Su actual presidenta, la ministra de Educación, Soledad Martínez, fue intendenta entre 2012 y 2019.