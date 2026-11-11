Asfalto en el Círculo Policial: Mariano Gaido anunció que las 35 cuadras estarán listas a fin de mes y preparan otras 25

Las autoridades municipales supervisaron las tareas de pavimentación en el sector Círculo Policial, donde los trabajos ya alcanzan un 85% de avance. (Foto: gentileza)

El intendente Mariano Gaido anunció que la obra de pavimentación de 35 cuadras en el sector Círculo Policial del barrio San Lorenzo Sur de Neuquén estará terminada a fin de mes, y adelantó que ya se prepara una nueva etapa de otras 25 cuadras. Lo hizo durante una recorrida esta mañana por los trabajos, que tienen un avance del 85%.

La obra se ejecuta en el cuadrante delimitado por las calles Rafaela, Belgrano, Rhode y Antártida Argentina. Las 35 cuadras nuevas de asfalto se complementan con obras de infraestructura pluvial y se suman a las más de 80 ya pavimentadas en el sector.

“Estamos trabajando en otra etapa más en este barrio, y vamos muy bien con los tiempos proyectados”, dijo Gaido. Sobre las 25 cuadras que se proyectan mientras se llega al tramo final en este sector, señaló que “con lo que se completaría el cien por ciento del barrio”.

El Círculo Policial y el plan de 3.000 cuadras de asfalto en todos los barrios de Neuquén

El intendente destacó el avance del programa de 3.000 cuadras de asfalto en todos los barrios de la ciudad. “Principalmente, ahora podemos ver cómo estamos muy avanzados en el asfalto de Círculo Policial. Este barrio se ha transformado absolutamente con el parque, con los nomencladores y ahora con el asfalto, que llegó junto con los servicios básicos domiciliarios”, afirmó.

“Pero con este mismo programa en este momento también estamos en Valentina Sur, Villa Ceferino donde se ejecutan obras pluviales y de pavimentación en más de 80 cuadras, o el sector Los Polvorines se trabaja en cloacas y pavimentación. También en Islas Malvinas y Confluencia, tanto rural como urbana. Es decir, en toda la ciudad”, remarcó Gaido. Además, valoró que el plan Orgullo Neuquino no descansa.

El intendente Mariano Gaido y el secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, durante la rueda de prensa en el sector Círculo Policial de San Lorenzo Sur. (Foto: gentileza)

“Como pasa en cada rincón de la ciudad, esto es posible gracias a la buena administración de los recursos. Es una inversión absolutamente neuquina, con presupuesto propio y sin endeudamiento, y que demuestra al país el orgullo de que las empresas neuquinas van mucho más rápido”, sostuvo el intendente.

Cómo se hicieron las obras pluviales antes de pavimentar San Lorenzo Sur

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, recordó que en San Lorenzo, previamente, se sistematizó y cerró el canal Pastor Pluis. Ese canal atraviesa el barrio desde Necochea hasta Rhode, y su cierre permitió iniciar ahora las obras de pavimentación.

El funcionario explicó que antes del asfalto se realizaron los cordones cuneta y todo el tratamiento pluvial del sector. “Podemos ver las rejillas y las cámaras que captan el agua y la conducen por cañería. Y con el final, que es el asfalto, se termina de ver cómo está quedando el barrio, que la verdad es bárbaro”, sostuvo.

Para graficar la ubicación de la obra que recorrió junto al intendente, Nicola señaló que se está trabajando de Belgrano hacia el norte y de Rhode hacia el oeste, en todo el cuadrante hasta la calle Rafaela, y hacia el norte hasta Antártida Argentina. Agregó que todavía resta terminar algunos cordones cuneta para completar las 35 cuadras. “Después nos queda Antártida hacia el norte para completar todo el barrio”, cerró.