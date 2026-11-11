Crimen en Bariloche: dos acusados por la muerte de un hombre y otros dos por un tiroteo que dejó heridos

Cuatro hombres fueron imputados en dos investigaciones penales por los hechos ocurridos el lunes 9 de noviembre por la noche en el barrio Bellavista de Bariloche. En una de las causas, dos acusados quedaron señalados como coautores del homicidio de Nelson Daniel Guerra, de 29 años. En la otra, otros dos fueron acusados por un ataque previo con arma de fuego que dejó a dos personas heridas, una de ellas en estado grave.

Las audiencias se realizaron ante el juez de Garantías Juan Pablo Laurence, con la intervención del fiscal Marcos Sosa Lukman, la fiscal jefa Betiana Cendón y la fiscal adjunta Celeste Aparicio. Ambas investigaciones fueron habilitadas hasta el 11 de marzo de 2027.

El homicidio de Guerra

En la primera audiencia, la Fiscalía formuló cargos contra dos hombres como coautores de homicidio simple por la muerte de él. De acuerdo con la acusación, el episodio ocurrió entre las 19.30 y las 21, después de un primer enfrentamiento con disparos allí. Los imputados habrían regresado a una vivienda de Diagonal Gutiérrez y atacado de manera coordinada a la víctima con armas blancas en el patio.

Según la reconstrucción fiscal, luego de la agresión Guerra ingresó a la casa, donde murió. La autopsia determinó que el fallecimiento se produjo por una hemorragia provocada por heridas en el tórax y el abdomen.

La Fiscalía presentó testimonios y registros de video para reconstruir la secuencia e identificar la intervención que atribuye a cada acusado. Entre las imágenes hay una filmación tomada desde la vereda de enfrente y el registro de una cámara de seguridad vecinal. También se secuestraron prendas que coincidirían con las observadas.

Los imputados se abstuvieron de declarar por consejo de sus abogados. Los defensores sostuvieron que se trató de una secuencia continua y que sus asistidos repelieron una agresión. Además, cuestionaron la interpretación de las filmaciones, la atribución de coautoría y la calificación legal provisoria.

La defensa no se opuso a la apertura de la investigación ni al plazo de cuatro meses. Cuestionó los riesgos procesales y anticipó que podría pedir una revisión de la medida. También solicitó que ambos fueran alojados en un mismo establecimiento.

Las armas blancas todavía no fueron encontradas

La Fiscalía pidió que los dos hombres permanecieran detenidos por el riesgo de que pudieran influir sobre personas que ya habían declarado o sobre quienes todavía debían ser entrevistadas. También indicó que las armas blancas utilizadas en el ataque no habían sido halladas, pese a los allanamientos y al rastrillaje realizados.

El juez Laurence tuvo por formulados los cargos y dispuso la prisión preventiva de ambos acusados hasta el 11 de marzo de 2027.

El ataque a tiros que dejó a dos heridos

En una segunda audiencia, realizada a las 10, la Fiscalía imputó a otros dos hombres como coautores de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. Según la acusación, ambos aguardaron la llegada de tres personas a una vivienda de Diagonal Gutiérrez, en el marco de un conflicto previo.

La secuencia habría comenzado con una discusión. Luego, uno de los acusados efectuó varios disparos, mientras que el otro habría participado del ataque con un elemento contundente. Una de las personas recibió tres impactos de bala, sufrió lesiones graves y permanece internada en terapia intensiva. La segunda resultó con una lesión leve en una pierna, compatible con el roce de un proyectil.

La Fiscalía presentó videos, testimonios, actuaciones policiales, informes de Criminalística y documentación médica. Según expuso, esos elementos permitieron reconstruir lo ocurrido y diferenciar el rol que atribuye a cada acusado. El arma todavía no fue encontrada.

Los defensores públicos Paola del Río y Marcos Miguel adelantaron que sostendrán una versión de los hechos diferente a la planteada por la Fiscalía. Por consejo de sus abogados, los dos imputados también se abstuvieron de declarar. La defensa no cuestionó las detenciones ni los cargos y coincidió con el plazo de investigación.

Prisión preventiva con plazos diferentes

La Fiscalía pidió la prisión preventiva de ambos por considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Señaló que los acusados se retiraron del lugar y se presentaron más tarde en una dependencia policial. También planteó la necesidad de resguardar las declaraciones pendientes de familiares y vecinos, además de continuar con la búsqueda del arma.

El juez declaró legales las detenciones y tuvo por formulados los cargos con la calificación provisoria propuesta por el Ministerio Público Fiscal. Finalmente, dispuso que el acusado señalado como autor de los disparos permanezca en prisión preventiva hasta el 11 de marzo de 2027. Para el otro imputado fijó la medida hasta el 11 de enero de 2027.

Además, solicitó a la Regional Tercera que procure un lugar de alojamiento común para ambos, sujeto a la disponibilidad de plazas.