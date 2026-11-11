El municipio presentó un plan de ingresos del presupuesto 2027 con mejoras en el patentamiento en Neuquén

«Se corregirán los valores» altos del patentamiento, explicaron el secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky y Mónica Pesce, subsecretaria de Ingresos de la comuna al momento de presentar la ordenanza tarifaria para el año entrante. Seguirá el aumento trimestral de tasas y la opción del «descuento neuquino» para frentistas, comercios y empresas locales.

El municipio continuará con el incremento trimestral de tasas. «Es un sistema que dio resultados, así es que en enero la suba será del estimado trimestral» de un 7 por ciento, dijo Schpoliansky para tasas patentes y retributivos. Describió que de diciembre 2025 a diciembre 2026, la inflación midió un 32 por ciento, que no se trasladará ese aumento al 2027 porque se fueron efectuando los incrementos trimestralmente durante el año.

El presidente de la comisión de Hacienda, José Luis Artaza, agregó que ese incremento anual si le corresponderá al comercio, porque el sector tiene un régimen anual de la presentación de ingresos.

Por su parte Pesce recordó que sigue en vigencia el «botón neuquino» para solicitar los descuentos tanto los negocios como los frentistas. El dato 2026 fue que un 35% no adhirió al beneficio. Los frentistas que acrediten dos años de residencia pueden accionar el botón digital en la página web de la comuna y conseguir el 50% de bonificación, un 40% los comercios y un 30% las empresas con domicilio en la ciudad.

La subsecretaria de Ingresos Públicos confirmó la continuidad del botón de descuento neuquino y los incrementos trimestrales de tasas (foto Emiliano Ortiz)

Pesce describió que en 2025 el padrón de contribuyentes retributivos fue de 101.600 pesos, el de patentes de 118.000 vehículos -incluidas las flotas– y de 8.600 comerciantes con presentación de declarción jurada. Este último padrón, de comercio, llega a los 13.000 contribuyentes y la diferencia corresponde a negocios cuyos titulares son monotributistas, con un régimen simplificado de pago de tributos de 13.000 a 43.000 pesos según la categoría fiscal.

Pesce destacó que se le aplicó el 65 por ciento de descuentos a los contribuyentes de la ciudad y quienes no optaron por los descuentos «hicimos un análisis de que son personas que tienen deudas, o no han podido acceder a la titularidad del lote, no registraron en catastro el inmueble», dijo. Un última opción es que no estén interesados en los descuentos, dijo en la comisión.

Se destacó que de los 916.000 millones de pesos, el 47 por ciento corresponde a «recursos propios», de los cuales en un 67 por ciento son los grandes tributos: patentes, retributivos y derechos de seguridad e higiene, que es la licencia comercial.

Las quitas en las patentes

Schpoliansky sostuvo que fue una decisión política del intendente Mariano Gaido «aplicar la corrección» en el cálculo de patentes por el cual se resignará un 10 por ciento de los recursos propios. Explicó que en 2023 y 2024, en un contexto inflacionario, se establecieron topes que produjo desfases respecto a los años anteriores al aplicar la tarifaria. Por eso se volverá al sistema de la tabla ACARA (de la cámara de concesionarios de la República Argentina) publicada en septiembre, con una alícuota del 2,5 por ciento para la mayoría de los vehículos.

Schpoliansky detalló la corrección del sistema de cobro de la alícuota patentes para 2027 (foto Emiliano Ortiz)

Se fijó alícuotas menores para los autos con valores de hasta 8.6 millones de pesos y vehículos que superan los 43 (2.8%), 60 (2,9 %) y 84 millones de pesos (3%).

Pese recordó que la tasa por el traslado del CAN se dejará de cobrar desde el 1 de diciembre, tanto de la factura de CALF como lo que se emite a través de retributivos. Informó que lo que se percibió por este tributo desde 2024 hasta este año fue de 32.000 millones de pesos, con colocaciones financieras que llevaron el valor a los 39.000 millones, destinados al nuevo Complejo Ambiental Neuquén.