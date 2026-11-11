De los laboratorios a las empresas: tres historias que muestran el potencial biotecnológico de la Patagonia

La mesa llamada “Patagonia BioTech” fue moderada por Graciela Ciccia, de la CAB y contó con la presencia del investigador Diego Libkind, del Ipatec, un instituto de biopertenencia del Conicet y la Universidad Nacional del Comahue, Tamara Rubilar, de Promarine Antioxidants y Ana Clara Mignaqui, de Amplicon Bricks. Foto: Chino Leiva

“¿Cómo se construyen empresas lejos de los polos tradicionales en Argentina? Tenemos acá a tres grandes protagonistas”. De esta forma, Graciela Ciccia, de la Cámara Argentina de Biotecnología, presentó la mesa de “Patagonia BioTech” en la edición 13 de BioArgentina 2026, en el Sheraton Hotel Bariloche.

El primero en tomar la palabra fue el investigador Diego Libkind, director del Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas (Ipatec), que depende del Conicet y la Universidad Nacional del Comahue, y desarrolla aplicaciones de levaduras para alimentos, bebidas y cosmética. A la vez, brinda asistencia técnica y capacitación a empresas.

“Este investigador del Conicet dirige el Ipatec: ¿cómo empezó la conexión con el sector productivo?”, le consultó Ciccia. El Ipatec, comenzó explicando Libkind a la audiencia, “nace a partir de distintos grupos de investigación que tenían ganas de hacer vinculación. Tenían ganas de que nuestras investigaciones trascendieran el laboratorio”.

En 2011 Libkind participó del descubrimiento de la “levadura madre” de la cerveza lager en los bosques patagónicos lo que motivó investigaciones y aplicaciones para la industria cervecera. “Todo eso generó algo que no imaginamos: nos acercamos a la industria cervecera y en especial, a las cervezas artesanales en auge. Crecimos como instituto aprendiendo de pymes de todo el país y ellas, a la vez, aprendiendo de nosotros”, recalcó.

Poco después, surgió una startup nacida de la colaboración entre investigadores del Ipatec y el Grupo Harmony para producir astaxantina, a partir de una levadura de alta montaña, conocida como “Phaffia rhodozyma”. Para protegerse de la radiación solar, este hongo produce un potente antioxidante, la astaxantina natural, que sería 500 veces más potente que la vitamina E.

La mesa llamada “Patagonia BioTech” fue moderada por Graciela Ciccia, de la CAB y contó con la presencia del investigador Diego Libkind, del Ipatec, un instituto de biopertenencia del Conicet y la Universidad Nacional del Comahue, Tamara Rubilar, de Promarine Antioxidants y Ana Clara Mignaqui, de Amplicon Bricks. Foto: Chino Leiva

“Fue otro descubrimiento que nació de la naturaleza. Hoy hay una tendencia fuerte a buscar reemplazos naturales. Esperamos llegar a la fase comercial. Pero es un claro ejemplo de cómo, desde la ciencia, se puede generar una empresa de base tecnológica en Patagonia gracias a la inversión de una empresa como Harmony”, expresó Libkind.

“¿Cómo evalúan el desarrollo biotecnológico en Patagonia?”, le consultó Ciccia. Libkind consideró que “hay una oportunidad alucinante. Desde Ipatec, estamos tratando de generar un polo biotecnológico. Es importante que las empresas puedan apoyar de forma temprana este tipo de proyectos”. Advirtió que “llegar a un producto es un trabajo muy arduo aunque con acompañamiento, se acelera. Necesitamos la articulación público privada”.

Luego, fue el turno de Tamara Rubilar, de Promarine Antioxidants.

Esta investigadora del Conicet con base en Puerto Madryn fundó, en primer lugar, proyecto “Erisea”, la primera empresa de base tecnológica del Conicet en Patagonia. Demostró que los extractos obtenidos de las huevas de erizos de mar cuentan con propiedades antivirales y antioxidantes y de esta forma, ayudaban a la recuperación de pacientes afectados por secuelas del Covid-19.

Su camino comenzó en 2012, al nacer su segundo hijo. Le detectaron una enfermedad autoinmune poco frecuente que le desencadenaba alergias alimentarias y respiratorias muy severas. Rubilar no quiso que su destino fueran los corticoides que, a largo plazo, le generarían otros problemas. Así fue que esta doctora en Biología se lanzó a la búsqueda de alguna solución posible.

Así descubrió que los erizos de mar poseían una molécula que tendía a bajar la inflamación de las células, mejoraba el sistema autoinmune y era un potencial antioxidante.

La mesa llamada “Patagonia BioTech” fue moderada por Graciela Ciccia, de la CAB y contó con la presencia del investigador Diego Libkind, del Ipatec, un instituto de biopertenencia del Conicet y la Universidad Nacional del Comahue, Tamara Rubilar, de Promarine Antioxidants y Ana Clara Mignaqui, de Amplicon Bricks. Foto: Chino Leiva

“Acá hubo un grupo de colegas que creyeron en mí y me acompañaron en este proceso. Cuando fuimos a buscar inversión en 2017, no había. La provincia de Chubut cumplió un rol importante: nos ayudaron desde todos los ministerios”, recalcó Rubilar. Recordó a un grupo empresario pesquero que invirtió para construir la planta en el Parque Industrial Pesquero donde se hicieron los primeros desarrollos. «El sector pesquero atravesaba una crisis grande, los bolsillos de los inversores andaban flacos, pero necesitábamos que la empresa pudiera sostenerse. Teníamos un producto listo”, señaló. Así fueron haciendo reels para difundir en Instagram que resultaron exitosos y poco a poco, el emprendimiento fue creciendo y generando nuevos productos. “Hoy ampliamos la planta a 150 metros cuadrados y duplicamos el personal de la planta. Empezamos a tener demanda de las farmacias porque la gente les pedía el producto”, celebró.

Rubilar reconoció que tras la entrevista que le hizo Mario Pergolini en su programa de televisión, vendieron “en dos horas lo que venden en un mes. Unas 12 meses más”. También destacó que el conductor Marley volvió de un viaje a China con el hígado inflamado. «Le recomendaron tomar el producto a base de erizo de mar y me preguntó si le podía mandar. Empezó a tomarlo, se sintió bien y a los diez días, había bajado la inflamación. Así fue que nos hizo un reel de promoción con muy buena onda. Nos etiquetó lo que fue una excelente publicidad. Y nos hizo hasta un cupón por el Black Friday. Hoy, nuestro producto lo consume hasta la primera división de Bandfield”, recalcó.

Finalmente, disertó Ana Clara Mignaqui, de Amplicon Bricks, de Dina Huapi, a 15 kilómetros de Bariloche. Emplea fragmentos de ADN como piezas de construcción para desarrollar herramientas de diagnóstico, vacunas y terapias génicas. Su primera línea de productos fueron kits de PCR para detectar causas de enfermedades en perros y gatos. También trabaja en proyectos de vacunas, proteínas recombinantes y terapias génicas.

“Tengo todo un recorrido que arrancó en la investigación pública y continuó en el diagnóstico molecular y nuevas terapias. Este recorrido arrancó cuando decidí dar un paso emprendedor y renunciar a mi puesto en el Conicet. Y ya cumplimos tres años”, valoró.

Mignaqui hizo hincapié en que “la ciencia es indispensable, pero por sí sola no alcanza. Necesitabamos armar equipo y hoy somos 12. Hay que mezclar el chip investigador con el chip de negocios. Es clave tener a personas del mundo de los negocios”. Finalmente, consideró que la Patagonia atraviesa una reconversión importante. “El crecimiento de Vaca Muerta ha generado un cambio en la industria. Hay infinitas oportunidades para la biotecnología, para insertarse y aportar solucioens a la industria”, concluyó.