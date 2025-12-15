La edición dorada de la Regata Internacional del Río Negro fue presentada en Viedma

La Regata del Río Negro ya se siente. Cada vez falta menos para que la emblemática competencia y los palistas vuelvan a tener el tradicional encuentro de todos los veranos con el río. Este mediodía en Viedma se realizó el lanzamiento oficial de la travesía en la sede del Club Náutico La Ribera, con la presencia del Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, autoridades provinciales, municipales y palistas de distintos clubes. En el lugar, se montó un museo con botes, palas, recortes de archivos, fotos y trofeos de ediciones anteriores que construyen la identidad de la mítica competencia.

La edición de los 50 años promete ser histórica. La organización decidió para este 2026 volver a las fuentes y planificó un prueba como las de antes: es decir con nueve etapas y dos días de descanso. La carrera se extenderá desde el 8 al 18 de enero, los botes dobles (este año no habrá K-1) se dividirán en 8 categorías olímpicos y 10 de travesías que irán en busca de la gloria eterna. Además, nuevamente estará la modalidad recreativa “Touring”. En total serán cerca de 430 kilómetros de río los que recorrerán los palistas.

«Estamos felices de recuperar etapas históricas, de poder brindar una competencia de estas exigencias y de poder mantener viva la historia. Quienes amamos el canotaje y competimos en esta disciplina queremos correr siempre la Regata”, manifestó el titular del club organizador, Marcelo Barra. “Creemos que será una gran fiesta y esperamos que toda la provincia se acerque al río para disfrutar de esta prueba tan importante que cumple 50 ediciones”, remarcó.

Por su parte, el intendente de Viedma, Marcos Castro, adelantó que la Fiesta del Río recibirá la llegada de la Regata y que con artistas nacionales culminará el 18 de enero. En esta línea enfatizó “quiero felicitar a la comisión organizadora de la Regata y a la gente del Club Náutico La Ribera por el incansable esfuerzo que conlleva esta competencia y nosotros como municipio estamos orgullosos de poder acompañarlos”.

Luciano Sepúlveda, el titular de Deportes del Partido de Patagones expresó “queríamos demostrar con hechos lo que siempre decimos que es trabajar en conjunto por nuestra comarca y esta competencia sin dudas era una de las más importantes. Agradezco la predisposición de Cristian Cardozo, titular de Deportes de la Provincia de Buenos Aires para que por primera vez estemos acompañando una edición de la Regata”.

Como históricamente ha sucedido en la Regata, la largada será en tierra neuquina. Por segundo año consecutivo, el lugar elegido fue el Balneario de Plottier. Ignacio Russo, el responsable de Deportes de Neuquén señaló “esta competencia demuestra el trabajo en conjunto de tres provincias unidas por una pasión y es el ejemplo que Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck nos han mostrado. Estamos felices de que se largue nuevamente de Plottier”.

Finalmente el Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck manifestó “La Regata es simbolismo, ejemplos e historia que ha tracendido a la provincia y al país por lo que genera. Es movilizante y sensibiliza ver el recorrido a lo largo de estás cincuenta ediciones. Desde nuestro gobierno estamos convencidos que es un evento que pertenece a la identidad rionegrina. Sin la Regata a nuestra provincia le faltaría algo”, cerró el mandatario.

Al igual que en este 2025, la Regata será transmitida vía streaming por el canal oficial en Youtube, la señal será tomada por 10 radios en toda la provincia y se podrá ver por los canales Sao TV, Video Cable de Conesa y Canal 10.

Las nueve etapas de la Regata 2026

Etapa 1 – 8 de enero

Plottier – Isla Jordán de Cipolletti. 25 kilómetros

Etapa 2 – 9 de enero

Isla Jordán de Cipolletti – Náutico de General Roca. 40 kilómetros

Etapa 3 – 10 de enero

Náutico de General Roca – Isla 58 de Villa Regina. 62 kilómetros

Descanso – 11 de enero

Etapa 4 – 12 de enero

Chelforó – Chimpay. 51 kilómetros

Etapa 5 – 13 de enero

Bocatoma de Luis Beltrán – Isla 92 de Choele Choel . 39 kilómetros

Etapa 6 – 14 enero

Estancia Ferrari – Balneario Jorge Lavezzo, Conesa. 40 kilómetros

Descanso – 15 de enero

Etapa 7 – 16 de enero

Balneario de Conesa – Estancia San Bernardo. 48 kilómetros

Etapa 8 – 17 de enero

Balsa de Guardia Mitre – Establecimiento La Cantera. 68 kilómetros

Etapa 9- 18 de enero

La Cantera – Paseo de los Palistas. 47 kilómetros